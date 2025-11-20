50 años de monarquía española escritos en femenino: el legado de Sofía, el cambio de Letizia y el futuro de Leonor

El 22 de noviembre de 1975 se produjo un hecho histórico: la restauración de la monarquía en España después de más de cuatro décadas, concretamente desde que Alfonso XIII fuera obligado a abdicar la Corona tras el triunfo de la República.

En la citada fecha, Juan Carlos I era proclamado rey en las Cortes, dando comienzo una nueva etapa que ahora cumple su 50 aniversario y en la que tres mujeres son protagonistas principales del pasado, presente y futuro de la institución.

Doña Sofía, que ha sido reina consorte durante 39 años cumpliendo sus deberes reales con exquisita profesionalidad y dedicación completa —lo sigue haciendo aún como Emérita—; la reina Letizia, que ha transformado la institución en esta última década consiguiendo, entre otras cosas, que haya más mujeres que nunca en el organigrama de Zarzuela; y la princesa Leonor, la heredera que marcará hitos inéditos.

Todas ellas han ayudado a escribir la Historia. El 21 de noviembre será la madre de Felipe VI quien tenga un papel especialmente relevante, como homenaje a su gran labor.

El Rey le impone el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro por “su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona”. Serán testigos de tan importante momento, además de los monarcas, sus nietas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, en un acto solemne que se celebra en el Palacio Real.

La reina Sofía: el legado

El Toisón de Oro es la máxima condecoración que entrega la Casa Real española y la reina Sofía es la quinta personalidad femenina en recibirla. Esta orden de caballería fue creada en 1942 por Felipe III 'El Bueno', duque de Borgoña, y es una de las más antiguas de Europa, similar a la Jarretera de Inglaterra. Históricamente, se entregaba a hombres, pero Juan Carlos I impulsó un cambio para añadirlas a ellas a la lista.

La reina Sofía y Juan Carlos I, en 2005. Gtres

La primera en obtenerla fue la entonces reina Beatriz de Holanda en 1985. Ese mismo año, Isabel II de Inglaterra y Margarita de Dinamarca también fueron honradas con el Toisón de Oro. En 2015, Felipe VI se la concedió a su primogénita, la princesa Leonor, que la recogió el 2018, coincidiendo con el 50 cumpleaños de su padre.

Ella es la persona de menos edad y la primera heredera al trono en ostentar este honor y ha lucido su distinción en ocasiones especiales, muchas de ellas prendida en sus uniformes militares.

Ahora es su abuela, que a sus 87 años continúa siendo un miembro muy activo de la Familia Real con una agenda importante en la que representa a la Corona.

Durante los casi 40 años que fue reina consorte y todavía hoy, doña Sofía ha llevado a cabo una importante labor orientada a las causas sociales, el arte, la cultura y el medioambiente. Su implicación en la lucha contra la drogadicción y, el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas ha sido constante; un legado que ha recogido Su Majestad la Reina doña Letizia.

Además, ha representado, junto a Juan Carlos I, la estabilidad durante la Transición y los tiempos difíciles de la Corona, como el caso Nóos, las polémicas del rey Emérito y su exilio forzoso en Abu Dabi. Siempre centrada en su trabajo para la institución dentro y fuera de nuestras fronteras.

Su espíritu incansable, su entrega y su intachable currículum se ve reflejado en los muchos galardones que ha recibido a lo largo de su vida como el Premio Excelente de España, otorgado por el Congreso Internacional de Excelencia, en reconocimiento a sus años de servicio y labor social; el Premio de Honor Valor Añadido de la Fundación Transforma España en 2023; y el Premio Patrimonio del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en 2018, entre otros.

En el 50 aniversario, recoger el Toisón de Oro es el mayor reconocimiento y el más especial que llega en un momento delicado para ella por el delicado estado de salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia, y la publicación de las polémicas memorias del rey emérito Juan Carlos I, que la colocan de nuevo en el foco de una actualidad que doña Sofía no busca.

La reina Letizia: la transformación

Desde que llegó a la Casa Real, primero como princesa de Asturias en 2004 y luego como reina consorte diez años más tarde, ha marcado un antes y un después en la monarquía española. Primero por ser la primera persona de sangre no real en llegar a la Corona y además con un estado civil también inédito: divorciada.

La reina Letizia, en el acto del Día de la Salud Mental de 2023. Gtres

Aunque algunos cortesanos tradicionales no vieron con buenos ojos su matrimonio con el príncipe Felipe, el tiempo se ha encargado de coronar a Letizia Ortiz como una persona muy profesional y competente en el cargo que ocupa.

En estas dos décadas, la Reina ha recogido el testigo de doña Sofía, volcándose en las causas sociales y añadiendo temas propios a su agenda institucional. La salud mental, el empoderamiento femenino, la lucha contra la trata de mujeres, la violencia de género y la defensa de los derechos de la infancia son clave para ella.

No sólo eso, su pasado como periodista ha transformado de una manera notable la comunicación de Casa Real. Sus discursos, que pronuncia sin leer una sola palabra, son claros, inspiradores... y en muchas ocasiones innovadores. Nadie antes en la Familia Real se atrevió a rapear en un acto oficial como Letizia hizo en 2023 recogiendo unos versos de El Chojín en el Dia de la Salud Mental.

Además, ha ayudado al Rey a mejorar su dicción y a preparar sus intervenciones, que han ganado en soltura y espontaneidad. Nadie duda de que la Reina también está muy pendiente de las palabras públicas de la princesa Leonor, que tiene en Zarzuela a la mejor maestra.

Letizia representa a una nueva generación de consortes reales con voz y camino propio. Su compromiso con la igualdad y el emprendimiento femenino queda patente en un hecho importante: ha impulsado que la presencia de mujeres en el organigrama de Casa Real sea la mayor de la historia.

Empezó con el nombramiento de la primera jefa de la Secretaría de la Reina, cargo que primero ocupó la abogada María Dolores Ocaña en 2024 y a la que sucedió María Carazo este 2025. Anteriormente, siempre fueron hombres los que ostentaron este importante puesto.

Casi paralelamente llegó otro nombre femenino a palacio, Laura Díaz, la community manager responsable del lanzamiento del perfil oficial en Instagram, que ha sido un auténtico éxito. El último nombramiento importante también ha sido para una mujer: la nueva directora de Comunicación: la periodista Rosa Lerchundi.

A estas tres profesionales, debemos añadir otras tantas que forman parte del equipo de trabajo de la Reina: su estilista, Eva Fernández; su peluquera, Luz Valero; y su maquiladora, Natalia Belda.

Todas ellas se encargan de la imagen externa de Letizia, que también ha supuesto una revolución. Se ha convertido en la mejor embajadora de la moda patria, ha apostado por el reciclaje y la circularidad y ha predicado con el ejemplo de la austeridad, siendo la royal que menos gasta de Europa.

También ha cambiado las reglas de vestimenta en los viajes de cooperación, otra piedra angular de su agenda, haciendo del chaleco rojo de cooperante su seña de identidad.

La princesa Leonor: el futuro

La hija mayor de los Reyes encarna la continuidad y la esperanza de la Corona. A sus 20 años, todavía le falta un importante camino que recorrer antes de suceder a Felipe VI, pero cuando llegue su momento protagonizará algo que no pasaba en dos siglos. Leonor será reina reinante, no consorte: la última fue Isabel II, que ocupó el trono entre 1833 y 1868.

El Rey y la heredera, de uniforme, en el Dia de la Hispanidad 2025.

Estaba destinada, porque las casualidades se pusieron de su parte desde su nacimiento. La Constitución Española recoge la prevalencia del hombre en la sucesión, así que si su hermana Sofía hubiera sido varón la Carta Magna tendría que reformarse; no fue así y su derecho dinástico quedó asegurado.

Esto ya es histórico de por sí, pero además la heredera es la primera mujer de la Casa Real en adquirir formación militar lo que la llevará en su día a ser mando supremo de las Fuerzas Armadas, otro hito.

Son muchas cosas las que han cambiado en la figura de heredera, auspiciadas por Felipe VI y Letizia: a diferencia de otras aspirantes al trono y princesas europeas, la exposición pública de Leonor ha sido menor, con actos oficiales cuidadosamente elegidos.

No ha participado en eventos royals de la monarquía europea, ni siquiera tras su mayoría de edad y es la única que todavía no ha estrenado la codiciada tiara.

Sin embargo, su papel institucional sí ha cobrado relevancia, como demuestran los actos que ya ha protagonizado en solitario, su primer viaje al extranjero —representó a la Corona en Portugal en 2024— y otras primeras veces como su debut en la recepción oficial del Día de la Hispanidad o ser la única protagonista del discurso del premio al Pueblo Ejemplar este 2025 —antes el Rey también pronunciaba unas palabras—.

Su Alteza Real la princesa de Asturias representa, por tanto, el futuro de la institución. Así se lo recordó su padre el día en que cumplía 18 años y juraba la Constitución en las Cortes.

"No estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal; y el conjunto de los españoles –a los que te debes desde hoy como Princesa de Asturias– sabrán acompañarte y compartir contigo ilusiones y responsabilidades", empezó diciendo.

"Recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad para España. Sabes bien como princesa heredera que la corona simboliza su unidad y permanencia". añadió.

Este espíritu de continuidad y el reflejo del pasado, presente y futuro de la Corona quedará plasmado en los actos de conmemoración del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía en España con las tres mujeres clave que construyen la historia.