La reina Letizia, en su primer día de viaje oficial a China: un vibrante look fucsia para el homenaje a Machado

Alrededor de 10.000 kilómetros han tenido que recorrer los monarcas españoles para atender su viaje de Estado a China. Tras su despedida en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Felipe VI y Letizia llegaban a Chengdu tras muchas horas de vuelo para dar comienzo a esa visita que busca reforzar las relaciones diplomáticas, económicas y culturales entre los dos países.

En su primer día, la agenda programada tenía un marcado sabor español. La Reina ha presidido en solitario el acto conmemorativo del 150º aniversario del nacimiento de Antonio Machado, en el memorial Xue Tao, ubicado en el parque Wangjianglou de Chengdu. Mientras, Felipe VI había atendido la apertura del foro empresarial y visitado las instalaciones de INDRA en la Torre de Control Automatizada del aeropuerto Shuangliu.

Para este debut institucional en China, Letizia ha escogido un look vibrante, en fucsia, que la ha hecho destacar sobre el entorno natural, rodeado de bambúes y con varios estanques. El emblemático lugar rinde homenaje a una de las grandes poetisas del siglo IX, perteneciente a la dinastía Tang. Y, como no podía ser de otro modo, la literatura tuvo mucho peso en el acto, durante el que se leyeron poemas tanto de ella como del español.

La Reina, a su llegada. Gtres

Se habló en chino y en español e intervinieron el escritor A Lai, el hispanista Zhao Zhenjiang y la directora del Instituto Cervantes en Pekín, Isabel Cervera. La Reina, gran amante de la lectura y la poesía, escuchó atentamente las intervenciones. Un primer acto que ha disfrutado enormemente.

La consorte española llegaba al lugar con un abrigo negro; posteriormente, se lo quitaba para lucir en todo su esplendor un vestido de tweed fucsia con detalles de flecos, manga francesa y largo midi. Se desconoce la firma, pero tiene uno muy parecido en negro.

No fue el único toque de color, porque también añadió sus pendientes largos de la marca española Dime que me quieres. El resto, zapatos de tacón sensato y, nuevamente, su bolso de Carolina Herrera, ambos en negro. En cuanto al pelo, un peinado fresco y juvenil con los mechones delanteros retirados de la cara y sus canas vistas.

Letizia, con vestido de 'tweed' de largo midi. Gtres

Una vez terminado este primer evento, los Reyes se reunían para asistir al almuerzo ofrecido por las autoridades de la provincia de Sichuan en el hotel Shangri-La de Chengdu. Posteriormente, cogían un vuelo para desplazarse a la capital china, Pekín, donde disfrutarán de una cena privada con el presidente Xi Jinping y la primera dama, Peng Liyuán.

La ceremonia de bienvenida se reserva para el miércoles 12, en el Gran Palacio del Pueblo y ese mismo día por la noche llegará la gran cena de gala. Antes, la Reina, en el cumplimiento de su agenda en solitario, visitará el centro de atención a personas con discapacidad junto con la esposa del mandatario. También realizará, junto a Felipe VI, una ofrenda floral en la plaza de Tiananmen.

El jueves 13, último día de su estancia en China, se reunirán con la colectividad española residente en el país, en el hotel Regent de la capital.