Letizia impacta con uno de sus vestidos más aplaudidos y pendientes con 432 diamantes: su espectacular look en Oviedo

Hay ciertos días señalados en rojo en el calendario institucional de la Familia Real española. Hoy es uno de ellos. Este viernes, día 24 de octubre, los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han presidido en el Teatro Campoamor de Oviedo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.

En esta ocasión han reconocido a figuras como Serena Williams, Mario Draghi o Eduardo Mendoza. Se trata del acto central de los desarrollados a lo largo de esta semana en el Principado de Asturias con motivo de estos premios, los séptimos de la princesa Leonor y en los que cada año va cobrando mayor protagonismo.

Para esta noche especial en su tierra, la reina Letizia ha impactado, una vez más, por su soberana presencia y su espectacular estilismo. Para la ocasión, ha rescatado de su vestidor una pieza que estrenó el pasado verano en los Premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada al Teatro Campoamor de Oviedo. Gtres

Se trata de un vestido negro, con escote palabra de honor, firmado por la casa española de moda Sybilla. De corte midi, ajustado en la parte superior mediante un corsé interior, y elaborado en crepé de seda negro, para hacer que parezca uno radicalmente diferente, y también por cuidarse del tiempo que azota en estas jornadas en Asturias, Su Majestad le ha añadido una sobrecapa de gasa de seda con el cuello cisne y manga corta. Sin lugar a dudas es uno de los diseños más aplaudidos de la Reina.

En el plano beauty, ha optado por un maquillaje discreto y, esta vez, ha decidido recogerse el cabello en una cola alta. En su mano izquierda, una estrenado una nueva cartera de mano de piel y en sus pies, ha llevado sus slingback de charol negro firmados por Magrit.

Detalle de los pendientes de la reina Letizia. Gtres

Pero la joya de la Corona -y nunca mejor dicho- son los pendientes que ha utilizado. Se trata de una pieza que lleva en su joyero desde el año 2006, cuando todavía era princesa de Asturias.

Son unos pendientes que pertenecen a la lujosa firma suiza De Grisogono, una casa especializada en diamantes negros. Se cree que fueron diseñados ad hoc para ella y, sobre el precio, siempre se han barajado cifras estratosféricas. Esto último nunca se confimó al cien por cien.

Realizados en oro blanco con 432 diamantes negros, la última vez que los lució fue precisamente en los Premios Princesa de Asturias de 2024, hace exactamente un año.

Pese a la espectacularidad de estas piedras preciosas azabache destacan por encima los dos diamantes blancos talla navette o marquesa, una talla que se caracteriza por la forma alargada terminada en punta de los extremos, lo que dificulta mucho el proceso de tallado pero que favorece que el centro del diamante desprenda una gran luminosidad.

Los suele llevar en ocasiones muy especiales, como el estreno de la temporada de ópera en el Teatro Real de Madrid o la visita de Estado que hizo junto al rey Felipe a Suecia en noviembre de 2022.

La Familia Real momentos antes de entrar en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Volveremos a ver a Letizia mañana sábado, pues junto al rey Felipe, la princesa Leonor y la infanta Sofía se trasladará a Valdesoto, en el concejo de Siero, para hacer entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Allí, la heredera al trono de España pronunciará por primera vez un discurso en solitario. Hasta esta ocasión, el rey Felipe también dedicaba unas palabras al Pueblo Ejemplar galardonado.