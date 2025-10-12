Leonor y Sofía, juntas de nuevo en el Día de la Hispanidad: la imagen que marca una nueva etapa en la Casa Real

Las hermanas antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional el 12 de octubre de 2025 en Madrid. Chema Moya EFE

El Día de la Fiesta Nacional de España ha dejado este año una estampa muy esperada: la princesa Leonor y la infanta Sofía han vuelto a compartir protagonismo en el simbólico desfile militar del 12 de octubre, cuatro años después de su última aparición conjunta en esta cita.

Acompañadas por los Reyes, han presidido desde la tribuna del Paseo del Prado un acto que simboliza la unidad de la Familia Real en una fecha clave. La coincidencia de que la cita caiga en domingo ha permitido que Sofía viajase desde Lisboa, donde cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, para participar en la jornada.

La última vez que los cuatro miembros de la Familia Real acudieron juntos a este acto fue en 2020. Desde entonces, la agenda académica de las jóvenes y sus compromisos institucionales habían impedido su coincidencia completa.

Leonor, inmersa en su formación militar y en plena preparación como futura jefa de las Fuerzas Armadas, no siempre ha podido asistir al desfile, mientras que Sofía, que ahora vive en Portugal, había estado ausente en las dos últimas ediciones por motivos escolares.

Las hermanas vuelven a coincidir en el Día de la Fiesta Nacional de España. Chema Moya EFE

Por eso, su reaparición conjunta este 12 de octubre marca un momento de especial significado para la Casa Real. Supone no solo recuperar la imagen familiar al completo, sino también proyectar la continuidad institucional de una monarquía en la que la nueva generación empieza a ganar protagonismo de forma gradual.

La sobriedad militar de Leonor

La princesa Leonor ha lucido este año el uniforme gris aviación de alférez del Ejército del Aire, el correspondiente a su actual etapa de formación en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia). Se trata del último de los tres uniformes —Ejército de Tierra, Armada y Aire— que ha portado en los desfiles de la Fiesta Nacional desde que inició su instrucción militar.

Condecorada con las insignias de la Orden de Carlos III y las medallas al Mérito Militar y Naval, además de la Orden de Cristo recibida en Portugal, la heredera ha ocupado su posición a la derecha del Rey, siguiendo el protocolo, y ha protagonizado junto a él algunos de los momentos más solemnes del acto, como el homenaje a los caídos o el izado de la bandera.

El rey Felipe y la princesa Leonor durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. Chema Moya EFE

Sofía, regreso y un debut

Frente a la sobriedad militar de su hermana, la infanta Sofía ha optado por un vestido negro de lunares blancos de Carolina Herrera, con manga semitransparente y escote en V, y una capa larga de paño en el mismo tono. Un look que ha combinado con bailarinas negras destalonadas y un peinado suelto con ondas suaves, en línea con su estilo natural y discreto.

Tras dos años de ausencia en esta jornada, su reaparición tiene un valor simbólico añadido. La menor de los Borbones debutará este 12 de octubre en la recepción del Palacio Real, un acto en el que deberá saludar a cientos de autoridades civiles y militares junto a sus padres y su hermana.

La reina Letizia, la infanta Sofía, la Princesa de Asturias, el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles, saludan al paso de la bandera al inicio del desfile de las Fuerzas Armadas. Chema Moya EFE

Una jornada simbólica

El Día de la Hispanidad ha congregado a miles de asistentes que han seguido el desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid, bajo un cielo despejado y con la solemnidad que caracteriza cada edición. Desde la tribuna, los Reyes y sus hijas han presenciado los honores, el homenaje a los caídos y el paso de unidades aéreas y terrestres.

Con ambas hermanas ya mayores de edad, este 12 de octubre marca el inicio de una nueva etapa royal. A través de citas como esta se puede observar el recorrido de Leonor y Sofía, que han crecido bajo una exposición pública muy medida y ahora comienzan a asumir más protagonismo junto a sus padres, consolidando la imagen de continuidad de la Corona.

Desde los Premios Princesa de Asturias celebrados en septiembre no se producía una aparición pública de los cuatro, por lo que esta jornada supone también una vuelta a la normalidad en la agenda oficial de la Corona.