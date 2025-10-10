El 'total look' rojo de la reina Letizia para presidir el Día Mundial de la Salud Mental: un color con un mensaje simbólico

El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y, como cada año, la reina Letizia preside el acto central celebrado en el hotel Elba de Madrid. Es una fecha de suma relevancia para su agenda, en la que sus palabras siempre hacen hincapié en la importancia de tener este tema en las prioridades de las instituciones y la sociedad. ¡Cómo olvidar sus palabras a ritmo de rap en 2023!

Este 2025, la convocatoria, organizada por la Confederación Salud Mental España, llega bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental', cuenta con la colaboración de Fundación ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El mensaje es sensibilizar a la población y poner el foco en una realidad común: todas las personas somos vulnerables frente a las múltiples crisis y emergencias que atraviesan el mundo, y cualquiera puede ver afectada su estabilidad emocional.

Letizia entra en el hotel Elba, vestida de rojo de pies a cabeza. Gtres

Esto entronca directamente con catástrofes como la dana de Valencia, la erupción del volcán de La Palma 2021 o el terremoto de Lorca de 2011, que no deja solo pérdidas materiales sino un gran impacto a nivel psicológico que no debe quedar en un segundo plano.

Su Majestad doña Letizia ha llegado al madrileño barrio de Canillejas para, una vez más, visibilizar la causa con su presencia. Lo ha hecho vistiendo un total look rojo, algo que ha llamado la atención porque suele apostar por trajes de chaqueta sobrios o por poner un toque de verde, que es el color insignia de la salud mental.

Sin embargo, en esta ocasión ha preferido algo más llamativo, que también encierra un mensaje. En términos psicológicos, es una tonalidad que se asocia a emociones intensas y a menudo extremas, que pueden tener su versión positiva como estimular la acción, la fuerza y la confianza. También se utiliza para motivar y animar.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.