Letizia recurre a su truco de estilo preferido para reciclar prendas y luce su primer look otoñal en Salamanca

La semana comienza para la Reina este martes 23 de septiembre en Salamanca, después del intenso viaje de Estado a Egipto que protagonizó junto a Felipe VI en días anteriores y que ha dejado un sinfín de imágenes para el recuerdo.

En su vuelta a la agenda nacional, un acto de suma importancia. Su Majestad doña Letizia preside el acto conmemorativo del Día Mundial de Investigación del Cáncer y previamente también ha visitado el CIC en el Campus Miguel de Unamuno de la ciudad. Como presidenta de Honor con Carácter Permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, este tema está muy presente en su labor institucional.

Las 11.30 h era la hora programada para su llegada al Centro de Investigación del Cáncer, donde ha podido recorrer los laboratorios y ver de primera mano el trabajo que allí se realiza. Acto seguido, se ha celebrado el evento central en el edificio Dioscórides de la Universidad de Salamanca. El estilismo elegido por la Reina ha ido en consonancia con su dress code de los últimos tiempos.

Letizia saluda a las autoridades en Salamanca. Gtres

Sobria y formal, con su primer look otoñal, ha recurrido a uno de sus trucos de estilo preferidos para darle una segunda vida a las prendas que más le gustan de su armario. En esta ocasión nos referimos a su chaqueta de tweed de Massimo Dutti que ya ha lucido en otras ocasiones y que ha aderezado con un cinturón ancho en negro.

El resto del conjunto lo forman unos pantalones negros y sus babies de Sézane, que tiene en otros dos colores. Este modelo, debido a su comodidad y a que es tendencia, se ha convertido en una constante en sus apariciones públicas. Como joyas, unos pendientes de perlas.

Piezas repetidas para centrar el foco en lo realmente importante. Este acto es una iniciativa global que busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la investigación oncológica y la necesidad de una financiación continua para avanzar en la búsqueda de soluciones.

La Reina, acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita el Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca.

Durante la jornada se celebran debates y mesas redondas con la participación de pacientes, investigadores, sociedades científicas y profesionales del sector, con el objetivo de dar visibilidad a la investigación de tumores poco frecuentes y de baja supervivencia.

La reina Letizia lleva una década involucrada en el trabajo de la lucha contra el cáncer, que forma una de las piedras angulares de su trabajo. Tras la visita al CIC, ha pronunciado unas palabras, en perfecto inglés, desde el estrado del edificio Dioscórides de la universidad.

Este ha sido su primer acto de la semana, pero no el último. El próximo viernes 26, iniciará un viaje a Navarra junto a Felipe VI y la heredera al trono. Será el debut de la primogénita de los Reyes como princesa de Viana, uno de sus títulos. Leonor dejará por dos días la Academia General del Aire del Espacio, donde cursa su tercer y último año de formación militar, para atender este compromiso.