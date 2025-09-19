Mette-Marit de Noruega suspende sus actividades en octubre para someterse a una rehabilitación pulmonar

Nuevo golpe para el núcleo duro de la Familia Real de Noruega. La princesa Mette-Marit suspenderá sus actividades oficiales durante el mes de octubre para someterse a una "rehabilitación pulmonar" por la fibrosis crónica que le fue diagnosticada en 2018 y que se ha agravado en los últimos meses.

La rehabilitación comenzará a principios del próximo mes y se realizará en Noruega, según ha informado la Casa Real del país nórdico. Aunque el programa institucional de la esposa del príncipe heredero Haakon se suspenderá durante ese período, hay planeada "alguna excepción".

Por ejemplo, se espera su presencia en la cena con los representantes del Parlamento en el Palacio Real de Oslo. Está previsto que Mette-Marit, que cumplió 52 años el pasado 19 de agosto, reanude sus obligaciones oficiales en noviembre.

Haakon y Mette-Marit de Noruega, en una fotografía tomada en Oslo en mayo de 2015. Gtres

La Casa Real informó el pasado mes de marzo de que la fibrosis pulmonar de la princesa de Noruega había "evolucionado" y que ahora tenía "síntomas diarios y molestias que afectan a su capacidad de desempeñar sus tareas", por lo que necesitaría más descanso y podrían surgir cambios en su programa oficial con más frecuencia.

A Mette-Marit se le diagnosticó en 2018 una variedad "poco común" de fibrosis, después de ser sometida a varias pruebas en el Hospital del Reino de Oslo. La Casa Real indicó entonces que sería tratada en ese centro y en colaboración con médicos del extranjero y que, al ser diagnosticada la enfermedad en un estadio temprano, el pronóstico era "favorable".

La princesa Mette-Marit y el príncipe Haakon, durante la visita de Estado del presidente francés Emmanuel Macron en junio de 2025. Gtres

La esposa del príncipe heredero al trono noruego ha estado también en el centro de la actualidad en el último año por los problemas legales de su hijo mayor. Se trata de Marius Borg, un niño nacido, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon.

Marius Borg, de apellido Høiby, fue acusado formalmente hace un mes por la Fiscalía noruega de cuatro casos de violación y varios de maltrato a sus parejas.

La Casa Real noruega se ha mostrado reacia a comentar el caso, que ha generado mucha atención mediática en este país nórdico, aunque Haakon ha admitido la "gravedad" de las imputaciones y Mette-Marit ha reconocido que el año pasado fue "muy duro" y que la familia recibió "ayuda profesional" del sistema sanitario.

Por otra parte, la primera familia de Noruega ha vuelto a la actualidad informativa por Realeza rebelde, el documental de Netflix que han protagonizado la princesa Marta Luisa y su esposo, el chamán Durek Verrett.

Desde el corazón de palacio pidieron al gigante del streaming que eliminasen una escena en la que aparecía el príncipe Haakon de Noruega. Eran apenas unos segundos, pero solicitaron que la borrasen. En ella, el futuro rey saludaba al marido de su hermana.

“Todas las personas deberían tener derecho a contar su historia. Esto también se aplica a la princesa Marta Luisa y a Durek Verrett. Al mismo tiempo, la Casa Real desea una distinción más clara entre las actividades de ellos y las de la propia Casa Real. Este será un tema de conversación que mantendremos en el futuro”, informó Guri Varpe, director de comunicación de palacio, en un escrito oficial.