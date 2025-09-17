Letizia, impresionante, estrena un vestido español de estilo 'lady' para su primer encuentro con la primera dama egipcia

Arranca el viaje de Estado de los Reyes a Egipto con su primer encuentro con los anfitriones. El presidente de la República, Abdelfatah al Sisi, y su esposa los han recibido en el palacio de Al-Ittihadiya en El Cairo para darles la bienvenida de manera oficial

El martes 16, a su llegada, Sus Majestades ya habían tenido el tradicional encuentro con la comunidad española en el país, en la embajada. Para esta ocasión, la reina Letizia había sorprendido luciendo un vestido de escote Bardot de Mango en negro, tras el traje de chaqueta de Boss elegido para la despedida en el aeropuerto.

Este 17 de septiembre, ha vuelto a abandonar el que durante mucho tiempo ha sido su 'uniforme' recuperando su faceta más lady. El color protagonista es el blanco, con un diseño delicado e hiperfemenino con sutiles flores, largo midi y falda de vuelo. Además, lleva manga larga, cumpliendo las normas de recato del país.

La pareja presidencial y los Reyes de España en al recepción oficial. Efe

La Reina ha estrenado un diseño de una de sus firmas españolas preferidas, The 2nd Skin & CO, en guipur con cuello caja sobre base en organza de seda natural. Va acompañado de un cinturón ancho ciñendo el talle, como a ella le gusta. La elección ha sido acertada por muchos motivos: es discreto, recatado y elegante. Además, el color forma parte de la bandera de la nación y simboliza la pureza y la sacralidad en el Antiguo Egipto.

