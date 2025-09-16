Kate Middleton, de luto riguroso, con tocado y joyas de Isabel II en el funeral de la duquesa de Kent

La princesa de Gales y el príncipe Guillermo, a su llegada a la abadía de Westminster.

La Familia Real británica se ha reunido en la abadía de Westminster para dar el último adiós a la duquesa de Kent, cuyo fallecimiento se comunicó oficialmente el pasado 5 de agosto. El funeral ha contado con una notable ausencia, la reina Camila, que no ha podido asistir porque se encuentra recuperándose de una sinusitis aguda, como han precisado desde Buckingham.

El rey Carlos III ha estado acompañado, entre otros, por los príncipes de Gales y Eduardo de Edimburgo y su esposa, que han apoyado al viudo y a sus hijos, consternados por la pérdida. Katherine Worsley, esposa de Eduardo de Kent, primo de Isabel II, murió a los 92 años, "pacíficamente y rodeada de su familia".

Su ataúd llegó al templo el lunes 15, donde se llevó a cabo el Rito de Recepción y Vísperas y reposó durante la noche en la Capilla de la Virgen. La Misa de Réquiem por su alma se celebra por el rito católico, ya que ella se convirtió en 1994. Tal y como han explicado los expertos, no supone ningún conflicto en cuanto a la presencia de los Windsor, aunque pertenezcan a la Iglesia Anglicana. Pero cabe destacar que hace 400 años que no sucedía algo así.

La duquesa de Edimburgo, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson acuden a despedir a la duquesa. Gtres

El protocolo para un servicio religioso de esta naturaleza es vestimenta en color negro y tocado, algo que han observado todas las asistentes. Una de las primeras en llegar ha sido Sophie de Edimburgo, con un vestido cóctel de largo midi y una pamela. También Sarah Ferguson y, por supuesto, Kate Middleton.

La princesa de Gales ha observado las reglas de vestimenta al detalle, con un abrigo negro de largo tres cuartos de la diseñadora Catherine Walker, medias negras, zapatos de tacón alto y las joyas de las grandes ocasiones.

Kate Middleton llega acompañada de su marido. Gtres

Nos referimos al collar de perlas japonesas tipo choker que perteneció a Isabel II, compuesto por cuatro filas con un broche de diamantes en el centro. Lo llevó también en el funeral de la soberana y del duque de Edimburgo y en otros eventos de relevancia. En su día, fue una de las joyas preferidas de Lady Di. También lucía unos pendientes a juego.

A su lado, el príncipe Guillermo, con el protocolario chaqué. Han saludado a los oficiantes de la ceremonia antes de entrar en la abadía para ocupar su sitio. El Rey ha llegado solo, sin su esposa, para reunirse con el resto de la Familia Real en el interior de Westminster. Lady Gabriella, la baronesa Susan Hussey, el conde Snowdon y los príncipes de Kent estaban entre los asistentes.

La princesa de Gales, con joyas de Isabel II. Gtres

El viudo, junto a sus tres hijos, han recibido el consuelo de familiares y amigos en un momento tan doloroso para ellos. Tras la misa, el féretro de la duquesa se traslada en coche fúnebre al Royal Burial Ground en Frogmore, Windsor. Las banderas ondean a media asta en todas las Residencias Reales oficiales y se ha izado la bandera de la Unión.