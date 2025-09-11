Letizia convierte su look en un altavoz contra la trata: viste un chaleco confeccionado por las mujeres de APRAMP

La reina Letizia asiste al III Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos, que aborda los vínculos entre prostitución, pornografía y trata, este jueves en Madrid. Daniel González EFE

Segundo acto de la semana para Su Majestad la Reina. Un acto, además, con un trasfondo especialmente importante para su agenda. Letizia ha presidido un año más el Congreso sobre Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, que celebra su tercera edición y tiene como objetivo abordar los vínculos entre prostitución, pornografía y trata, así como prevenir el fenómeno y cuidar de las víctimas.

Puntual, como acostumbra, Letizia ha llegado a las 10:30 horas a la cita en el edificio CaixaForum de Madrid para asistir a este encuentro organizado por la Asociación Betania. Allí se han reunido destacados expertos nacionales e internacionales para plantear diversas estrategias de lucha contra esta lacra y conseguir su total erradicación.

La implicación de la Reina en este terreno es firme y sigue reafirmando su compromiso. Un ejemplo claro de ello es que la pieza principal de su look de hoy está diseñada y confeccionada por las mujeres de APRAMP, la organización sin ánimo de lucro que trabaja incansablemente por defender y promover los derechos de las personas que sufren —o han sufrido— trata y explotación sexual.

Se trata de un chaleco realizado cuidadosamente en tweed con colores veraniegos que bailan entre el beige, el rosa y el azul marino. La originalidad del diseño reside en los preciosos botones joya dispuestos en la parte central de la pieza.

En esta ocasión lo ha combinado con unos pantalones de algodón en color blanco y unas sandalias del mismo tono níveo, con tiras acolchadas y tacón ancho de 5 centímetros. Son el modelo Babies y van firmadas por la maison francesa Sézane. Las tiene, además, en rojo y también en negro.

La reina Letizia mantiene una muy estrecha relación con APRAMP. En marzo de 2020, momentos antes del gran estallido de la pandemia de coronavirus, presidió una mesa de trabajo de la asociación junto a Irene Montero, entonces ministra de Igualdad.

Fue allí donde Su Majestad pudo oír en primera persona los testimonios de algunas mujeres supervivientes de la trata. Asimismo, unas semanas después mantenía una llamada telefónica con la directora, Rocío Mora, para interesarse por las acciones de atención a este colectivo de especial vulnerabilidad ante la pandemia.

No ha sido hoy la primera vez que la reina Letizia luce una prenda de APRAMP. En junio de 2021, eligió un vestido de Ulises Mérida hecho en colaboración con la citada Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. En enero del año pasado, Su Majestad apareció en su visita con una de sus chaquetas y allí se interesó por otro modelo que estaba expuesto en la entrada.

Dos meses después, en marzo, durante la entrega de las ayudas de Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña, Letizia lució la chaqueta roja de APRAMP que la enamoró.

Trata de seres humanos

La trata de seres humanos continúa esclavizando a millones de personas en todo el mundo, y España no es ajena a esta realidad. En 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron a 1.794 víctimas de trata y de explotación sexual o laboral, lo que representa un incremento del 22% respecto al año anterior.

Así lo recoge el Resumen Ejecutivo Anual de Trata y Explotación de Seres Humanos 2024, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Las mujeres continúan siendo especialmente vulnerables y constituyen el principal objetivo de las redes criminales. De las personas rescatadas, 1.281 fueron víctimas de explotación sexual o laboral, en su mayoría mujeres jóvenes, lo que confirma un perfil recurrente entre quienes sufren este tipo de delitos.