La primera imagen de la infanta Sofía en su universidad de Lisboa: todos los detalles del recibimiento
La hija menor de los Reyes empieza su formación en Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales en la capital portuguesa.
Era la imagen más deseada y, aunque se esperaba alguna publicación por parte de Casa Real, el Forward College se ha adelantado y ha mostrado la primera imagen de la infanta Sofía en el campus de Lisboa. Este martes 8 de septiembre comienza su etapa universitaria en este centro privado donde permanecerá los próximos 10 meses.
Ha sido un día especial y el recibimiento de los nuevos alumnos, lleno de actividades, tanto protocolarias como lúdicas. El propio centro ha publicado en sus stories de Instagram varios vídeos en los que se ve un resumen de todo lo sucedido: la bienvenida por parte de los profesores, la toma de contacto entre los recién llegados y un almuerzo al aire libre.
En uno de ellos se puede ver a la hija menor de los Reyes, vestida con vaqueros, una sudadera blanca y deportivas, con el pelo suelto, charlando con otras chicas y mostrándose cómoda y muy relajada. Aparece de pasada, sin que la cámara se pare específicamente en ella, pero se la reconoce a la perfección.
🇪🇸 Primera imagen de la infanta Sofía en Forward College (Lisboa), donde hoy ha comenzado la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. La fotografía ha sido difundida por el propio centro educativo a través de sus redes sociales.— Jose Moreno (@Josemn1_) September 8, 2025
