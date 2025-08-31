Leonor, la princesa 'Top Gun' que impulsa a la mujer en el Ejército: así será su paso por la Academia General del Aire

Empieza la aventura Top Gun de la princesa Leonor, que este lunes, 1 de septiembre, ingresa en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, para finalizar sus tres años de formación militar. Cambio de uniformes y de rutinas (aunque muy parecidas a las que ya ha seguido en Tierra y en la Armada), nuevos compañeros y un exigente y completo plan de estudios.

Todo está preparado en la base de Murcia para recibir a la heredera al trono, donde será "una alumna más", tal y como precisó recientemente la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sigue imperando la política de no privilegios y normalidad absoluta, aunque se repiten las restricciones en cuanto al uso de los móviles para preservar su intimidad.

Y hablando de alumnos, se da la circunstancia de que en 2025 han aumentado un 10% con respecto al curso anterior, destacando la subida de mujeres. Un total de 74 ingresan este año, lo que supone un 18,1 % frente al 16,7% de 2024. ¿Tiene influencia la presencia de la princesa de Asturias a la hora de fomentar vocaciones femeninas? Sí, según fuentes del Ministerio de Defensa.

La Princesa, en Gran Canaria el pasado mes de junio. Gtres

De hecho, el número de candidatas a entrar en la carrera militar ha aumentado un 12%, coincidiendo con la formación castrense de Leonor. El deseo que expresaba Robles en 2023 cuando la heredera ingresó en la Academia General de Zaragoza se ha hecho realidad.

"Creo que tiene también un efecto llamada para nuestros jóvenes, chicos y chicas, que sepan que servir a España en las Fuerzas Armadas es algo muy importante", dijo.

También corrobora la influencia real, Zaida Cantera, comandante del Ejército de Tierra en el retiro, con quien Magas ha hablado. "Es cierto que cuando hay referentes y estos se publicitan de manera tan visible como es el caso de la princesa Leonor, pones en conocimiento de las mujeres que existe una profesión que pueden desarrollar y favorece que se apunten", dice.

No solo eso, considera que, además, esto sirve también para que los hombres normalicen la presencia femenina en el Ejército. La formación castrense de la heredera es oportuna y aplaudida desde dentro. "El hecho de que lo está haciendo, como antes hizo su padre el Rey, sin estar obligada a ello es importante. No se entendería que quien está llamada a ser capitán general de las Fuerzas Armadas como futura reina no supiera nada de ellas", reflexiona.

Leonor lleva a cabo un plan de estudios especialmente diseñado para ella, "para conocer las cuestiones generales, pero sin hacer especializaciones". Y, pese a esa influencia positiva que ejerce visibilizando el papel femenino, la comandante precisa que la visión que se da de su paso por las tres escuelas está, en parte, edulcorada.

"Las imágenes que vemos de Leonor son algo idealizadas. La academia es muy dura, yo lo pasé muy mal. Sobre todo en mi época que había mucho mobbing contra las mujeres y aunque los tiempos han cambiado sigue habiendo casos. Es una profesión difícil, lo que no se ve son las agujetas que no te dejan moverte, las ampollas en los pies que te hacen llorar y has de seguir andando, etc. Pero aun así, claro que su presencia potencia a las Fuerzas Armadas", añade.

"Con esto estás mandando una imagen muy potente a todas las mujeres y, sobre todo, a esas niñas o adolescentes que pueden tomar la decisión de entrar en el Ejército", concluye Zaida.

Habitación compartida y horas de vuelo

El hecho es que la nueva y última etapa en la instrucción de la heredera vuelve a ponerla en el foco. La Alférez Alumna de la Academia General del Aire y del Espacio, como fue nombrada el pasado mes de julio en un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, se enfrenta a diez meses frenéticos, con una rutina muy marcada. Ya conoce las exigencias castrenses, así que llega a Murcia bien entrenada.

El 1 de septiembre cruzará las puertas de este complejo ubicado junto al mar, vestida de uniforme y sola, sin la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, ni de su hermana, la infanta Sofía. Tampoco la acompañaron el año pasado, cuando ingresó en la Escuela Naval de Marín. Tras el saludo y el recorrido de las instalaciones, comenzará su nueva vida en su nuevo hogar.

Leonor, con sus compañeras de la Armada. Gtres

La Princesa vuelve a compartir habitación, esta vez con otras dos compañeras que a buen seguro se convertirán en sus nuevas confidentes. La camareta dispone de baño, lo que supone un plus de comodidad para ellas. Los alojamientos femeninos de todos los cursos se encuentran en el mismo edificio.

El dormitorio es un espacio sencillo y austero, con una cama, una estantería, una mesa y una silla para el tiempo de estudio, y un armario en el que guardar la ropa. A este respecto, la alférez Borbón dispondrá de varios uniformes, que la veremos lucir a lo largo de los próximos meses: el de trabajo, el diario, de gala y de etiqueta para los eventos más relevantes. Esta vez los colores son el azul y el gris y, por supuesto, no faltará la cazadora de aviador al más puro estilo Tom Cruise.

Aunque la indumentaria del Ejército del Aire permite a las mujeres llevar falda, no habrá sorpresas: la heredera volverá a lucir pantalones en todas las ocasiones.

Horario intenso y fechas clave

A partir del 2 septiembre, Leonor de Borbón Ortiz se levantará a las 6.30 h, que es cuando toca diana; es tiempo de volver a madrugar tras las vacaciones. Tiene poco más de una hora para ponerse el uniforme de trabajo y desayunar, a las 7.30 h, antes de empezar las clases diarias que comienzan a las 8.00 h.

Paran a comer a las tres y vuelven a la tarea a las 16.00 hasta las 18.00 h, cuando comienza el tiempo libre. Entonces, la Princesa y el resto de los alumnos pueden optar por salir de las instalaciones y visitar los alrededores, en un espacio perimetrado entre San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, o estudiar. También pueden cenar fuera, pero en todo caso el toque de retreta es a las 22 h y en solo media hora ha de reinar un estricto silencio.

Además de las fotos del momento del ingreso de la heredera al trono en la AGA el día 1, se prevé que, como ha sucedido durante su paso por el Ejército de Tierra y la Marina, se distribuyan imágenes de sus primeros días y sus maniobras. A nivel institucional, volverá a ponerse al frente de sus deberes reales el 12 de octubre para presidir el Día de la Hispanidad junto a los monarcas.

Las vacaciones de Navidad serán entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, tiempo que deberá emplear en preparar los exámenes del primer cuatrimestre que tendrán lugar del 19 al 30. Habrá otro descanso en Semana Santa, a partir del 30 de marzo y hasta el 5 de abril. Las pruebas académicas finales son a principios de junio y la entrega de despachos en principio podría celebrarse el 14 de julio. Será esta la fecha en la que la Princesa finalice oficialmente su formación.

El plan de estudios

Es igual al que seguirán sus compañeros en San Javier. Además de la formación teórica, con enseñanza sobre drones o el conocimiento del espacio, lo realmente destacable de esta etapa son las horas de vuelo. En una primera fase se entrenará con los simuladores básicos, denominados CPT (Cockpit Procedures Trainer), y luego tiene que pasar a los más avanzados FTD (Flight Training Devices).

Estos últimos ofrecen una visión de 180 grados y proporcionan una experiencia de vuelo muy parecida a la real, aunque sin experimentar las mismas sensaciones. La cabina es idéntica a la del avión y, además, los instructores pueden simular situaciones de emergencia para que los alumnos sepan resolverlas si se tienen que enfrentar a ellas en la realidad.

En total, Leonor tendrá que pasar unas 50 horas en los simuladores, antes de ponerse a los mandos del avión Pilatus PC-21 en compañía de su profesor. Esta es una nueva fase, clave en su enseñanza aeronáutica, en la que deberá completar un número de horas similar.

La heredera podrá volar por primera vez en su paso por San Javier. Gtres

Lo que aún está en el aire (nunca mejor dicho) es si la heredera accederá a La Suelta, como se conoce al primer vuelo de un alumno en solitario. "Se hará o no", dependiendo de su destreza, tal y como ha asegurado el director de la Academia General del Aire y del Espacio, el coronel Luis Felipe González Asenjo.

Zaida Cantera, la comandante en el retiro consultada por este medio, tiene claro que ese momento llegará, como sucedió en su día con Felipe VI. Y hay un detalle a tener en cuenta que tiene que ver con las tradiciones: ¿le rasurarán los compañeros una 'T' en la nuca como se suele hacer?

Desde el Ejército del Aire precisan que este último curso no persigue convertirla en piloto operativo, sino proporcionarle una cultura de vuelo sólida y una visión 360º de cómo se planifican, ejecutan y aseguran las operaciones aéreas y espaciales en España.

El final de un hito histórico

No hay duda, la llegada y paso de la heredera al trono por San Javier quedará impresa en la memoria de la ciudad y de la propia protagonista para siempre. Coincidiendo con el final de este cuarto curso que ahora comienza, se le entregará la Medalla de Oro de la villa de San Javier y se la nombrará Hija Adoptiva, una tradición que ya hemos visto en Marín y Zaragoza de la que también fue protagonista su padre en su día. El nombre de la princesa Leonor también lucirá en el futuro teatro de invierno.

Cuando la primogénita de los Reyes recoja su despacho, cerrará una etapa de tres años que ha estado repleta de retos y aventuras y en la que ha demostrado que se prepara para cumplir a la perfección con el rol que deberá ejercer en el futuro.

Tal y como ha destacado la ministra de Defensa, Leonor se integró plenamente y con una gran profesionalidad a cada uno de los ejércitos: "Ha sido una alumna más en todas las academias pero, además, con mucho interés por aprender, por mejorar cada día y con una magnífica convivencia con sus compañeros". Además, de sus magníficas calificaciones.

Convertida en capitán general de las Fuerzas Armadas, la primera mujer en la historia de la Corona en ostentar este cargo, ella será la jefa de Estado mejor preparada y más completa. Finalizada su instrucción castrense, tendrá que tomar una decisión sobre su formación universitaria. Su hermana empieza su carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College. Quizá Leonor siga los pasos del rey Felipe VI y elija Derecho en un centro público.

De momento, la princesa Top Gun se prepara para el vuelo final de su vida castrense.