Letizia, reina de los libros: estos son, uno a uno, todos los que ha adquirido este año

6 de noviembre del año 2003. Palacio de El Pardo, Madrid. La periodista Letizia Ortiz Rocasolano es presentada ante más de 300 medios de comunicación acreditados, nacionales e internacionales, como la prometida de Felipe de Borbón, príncipe de Asturias y futuro rey de todos los españoles.

Vestida con un inmaculado -y después imitadísimo- traje de chaqueta blanco de dos piezas firmado por el diseñador italiano Giorgio Armani, la comunicadora comenta a sus todavía compañeros de la prensa qué regalo le había hecho a su pareja con motivo del compromiso real.

“Un libro muy bonito que estaba buscando hace tiempo, de 1850, de Mariano José de Larra. Una edición preciosa de una historia caballeresca del siglo XV. Un libro que quería para él”, dijo Letizia, quien entregó a su entonces novio una edición de El doncel de don Enrique el doliente. En él, por cierto, aparece el nombre de Leonor.

La reina Letizia, la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun visitaron las casetas de la Feria del Libro de Madrid este viernes durante la inauguración de su 84.ª edición. JJ Guillén EFE

¿Un vaticino? ¿Cosa del destino? ¿Una simple casualidad? La realidad es que la elección de este presente para Felipe, nada menos que un libro, fue una pista sobre los gustos personales de Letizia, una ferviente apasionada de la literatura en toda su extensión.

Este viernes, 30 de mayo, la reina de España presidió la inauguración de la 84ª edición de la Feria del Libro de Madrid y, por supuesto, compró algunos ejemplares para devorar en los próximos meses.

"Majestad, ¿qué le está pareciendo la Feria?", preguntó una reportera de la agencia Europa Press. "Maravillosa, como siempre", respondió Letizia, muy cercana con los medios en esta ocasión. "¿Que ha comprado? ¿Algo especial?", insistió la periodista. "Muchas cosas", concluyó la Reina, diciendo adiós con la mano a la vez que daba las gracias.

Ese "muchas cosas", pronunciado por la esposa del rey Felipe VI, se traduce exactamente en 21 libros. Estos son: Alcaravea, de Irene Reyes-Noguerol; El hombre de mi vida, de Santiago Isla; Contar es escuchar, de Ursula K. Le Guin; Tal vez viajar, de Ricardo Martínez Llorca; Atalaya, de Álvaro del Castaño Villanueva y No soy uno de los vuestros, de Marc Casanovas.

La reina Letizia comenta el cómic 'La Piedra Blanda' de Rodrigo Cortés y Tomás Hijo con la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. JJ Guillén EFE

En la caseta de Olavide Bar de Libros, Letizia adquirió Hasta que empieza a brillar, una biografía de María Moliner escrita por Andrés Neuman. En la de Alberti se quedó con Pretérito imperfecto, de Julia Alonso, La fortaleza / Los nuestros, de Lucía Carballal y Memoria de la melancolía, María Teresa León.

Más adelante, la Reina adquirió Señales, de Tim Gautreaux; Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke; Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca -uno de los homenajeados este año-; ¿Y si pongo otra palabra?, de Antonio Vega y El pan perdido, de Edith Bruck.

Pero no quedó ahí el deseo voraz de literatura de la soberana. También se hizo con Historia del Vacío, de José Luis de Segovia; ARTiLECTURA. El arte de la lectura para la transformación social, de Paulo Cosín Fernández; Mosaico de trazos, palabras, materiales, de Reggio Children.

Tesoro de la lengua castellana o española, de Sebastián de Covarrubias; Poemas selectos, de Gabriela Mistral y Hable con ellas, de Ana María Matute y Carmen Martín Gaite son otras de las catedrales literarias con las que se hizo la Reina.

Letizia en la Cuesta de Moyano

La reina Letizia lleva en su mano 'El vendedor de libros viejos', de Stefan Zweig. Gtres

El pasado 9 de mayo, la consorte del Rey presidió el centenario de la Feria de Libros permanente de la Cuesta de Moyano, “la calle más leída de Madrid”, como la bautizó Umbral, que cumplía 100 años. De aquella apresurada jornada de shopping literario, doña Letizia salió con los siguientes libros bajo el brazo:

El vendedor de libros viejos, de Stefan Zweig, obra que reúne pequeños textos y relatos de Stefan Zweig que fueron antologados juntos por primera vez en The Old-Book Peddler and Other Tales for Bibliophiles, una bella y rara compilación que publicó Northwestern University Press en 1937.

Monstruos y Lógica, de Chesterton, una recopilación de artículos aparecidos originalmente en Illustrated London News, revista en la que Chesterton colaboró semanalmente durante más de 20 años, y publicados en 1934 por la casa inglesa Methuen & Co. Esta es la primera vez que se publican traducidos al español.

Cartas de un poeta (1826-1849), de Edgar Allan Poe y Fábulas fantásticas, de Ambrose Bierce. "Estas Fábulas fantásticas", dicen desde la editorial, "constituyen una lectura tan fascinante como entretenida, en la que nos deleitaremos con unos vigorosos, sorprendentes y extremadamente brillantes relatos, donde nos acechan la sorpresa, el humor más ácido y negro, y la especulación filosófica. Una deslumbrante tela de araña literaria el autor nos regala unas alegorías tan fantásticas y heterodoxas como el título que las encabeza".

También la organización, el equipo Soy de la Cuesta, le regaló dos primeras ediciones de Pío Baroja, Las noches del Buen Retiro y El mundo es ansí; y para la princesa Leonor y la infanta Sofía, una edición limitada ilustrada en color por el autor de El señor de los anillos, una primera edición de La dama joven y Obras selectas, de Carlota, Emilia, Ana y Patricio Brönte.