La anécdota no vista de Letizia en el Vaticano y otros detalles ocultos de su look: ¿velo o mantilla?, ¿hubo errores?

La misa con la que ha dado comienzo la andadura del nuevo Papa al frente de la Santa Sede, celebrada el domingo 18 de mayo en la Plaza de San Pedro, sigue dando qué hablar. Entre los asistentes a tan histórico servicio religioso, algunas Casas Reales, entre ellas la española. Letizia siguió las normas de protocolo en cuanto a vestimenta y se sumó al llamado privilegio de blanco que permite a las reinas católicas vestir de blanco en presencia del pontífice. Hubo alguna anécdota y detalles ocultos de su estilismo que han sido muy comentados.

El momento inesperado del día se produjo mientras Felipe VI y su esposa esperaban el inicio de la misa, sentados en su banco. Ambos charlaban animadamente, mientras ella tenía su móvil en la mano, que acabó en el suelo debido a sus movimientos. El jeque de Emiratos Árabes, que estaba sentado al lado del Rey, no dudó en agacharse rápidamente a recogerlo para entregárselo. Sin inmutarse, la consorte española lo recibió de manos de su marido y siguió charlando con la persona que tenía a su lado, el príncipe de Liechtenstein.

No es la primera vez que sufre contratiempos de este tipo. En su visita de Estado a Suecia, durante el besamos con Carlos Gustavo y Silvia, se le cayó el bolso y pudimos ver lo que había dentro, entre otras cosas un pintalabios. En aquella ocasión fue ella misma quien lo cogió para colocarlo luego en una repisa de palacio y seguir con los saludos. En el Vaticano, llamó la atención que hubiera sacado el dispositivo y lo tuviera en el regazo.

⚪️Todo acto,tiene su momento 😜😜



A la Reina Letizia se le cae el móvil del bolso mientras estaba charlando con el Príncipe regente de Liechtenstein,Alois y es el Jeque de Emiratos Árabes Unidos,quien se lo recoge del suelo.



📹➡️Noticia058. pic.twitter.com/3l8S5pM7Aw — REINA_LETIZIA2020 (@RLetizia2020) May 18, 2025

Anécdotas aparte, nuevamente el look de Letizia ha ocupado todos los titulares. Siguiendo las normas de vestimenta, como decíamos, fue de blanco con una apuesta bastante personal. Mientras otras royals como Matilde de Bélgica o Charlène de Mónaco eligieron prendas clásicas para acompañar a la pertinente mantilla, ella prefirió un modelo más actual. Eligió un vestido blanco de Redondo Brand, midi, de manga larga y con un detalle drapeado en el cuello. Un patrón moderno y minimalista que contrastaba con la tradicional prenda con la que tapaba su cabeza.

Pero... ¿era mantilla o velo? Esa es la cuestión. La diferencia entre ambas es que la primera va íntegramente bordada y el segundo solo en los bordes. Pues, ni una cosa ni otra. Algunos expertos consideran que es "un velo amantillado" ya que aunque la parte trasera es transparente, tiene algún bordado salpicado. Podría ser de la firma española Lina Sevilla, que tiene modelos muy parecidos en su web. De lo que prescindió la Reina fue de la peina, que no es obligatoria, pero sí suele acompañar a ese accesorio. Prefirió llevarla de manera sencilla a media cabeza y bien fijada con horquillas invisibles.

Saludo de los Reyes a su santidad el papa León XIV, tras la Misa de inicio de su pontificado.



➡️https://t.co/qMi9u9FAUY pic.twitter.com/HBGTY61MHo — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 18, 2025

El estilismo era impecable, aunque hay detalles que los más puristas consideran un error. Primero que no fuera íntegramente vestida de blanco de pies a cabeza y que añadiera unos salones nude de Magrit (el resto de las royals sí lucieron total white), pero no es estrictamente inadecuado porque no se especifica que el tono níveo deba teñir los complementos. También apuntan a que debería haber llevado el pelo recogido para lucir la mantilla de una manera más tradicional, también esto es cuestión de gustos. Queda claro que la Reina ha querido seguir el privilegio de blanco pero interpretarlo a su manera.