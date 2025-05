"Si alguien me llama viejuna...": la divertida frase de Letizia para explicar su devoción por la radio y otras confesiones

Una vez más, Letizia siendo Letizia, una reina natural, espontánea y que habla claro. Deberíamos estar acostumbrados a escucharla decir cosas llamativas y deleitarnos con gestos inesperados, pero siempre nos sorprende. Esta vez, la anécdota se ha producido durante su visita a la Feria de Libros permanente de la Cuesta de Moyano, en Madrid. En una entrevista a pie de calle, ha pronunciado una divertida frase ante los micrófonos de la Cadena Ser que dejaba muy claro la devoción que siente por la radio.

La consorte española, vestida impecablemente con su gabardina de cuadros vichy de la firma española Mirto y zapatos babies de Sèzane, y tras visitar varios puestos para conocer de cerca las novedades literarias, se ha parado unos minutos a contestar unas preguntas de dos periodistas de la Cadena Ser, demostrando que está muy al tanto de todo. Primero ha recordado que pronto Radio Madrid cumplirá 100 años y no ha dudado en darles la enhorabuena. "Felicidades a todas las personas que trabajáis allí y a los oyentes y felicidades también a un medio de comunicación, la radio, que desde luego exhibe como nunca una fortaleza y una lozanía de juventud que son envidiables", ha dicho.

Y ha añadido: "Son muchos millones de españoles los que no pueden vivir sin la radio. Además, yo, en mi caso, no me despierto ni con alarmas, ni con pitidos. Yo abro los ojos con las voces de personas muy amables que me cuentan cómo va la vida". A la Reina le parece una "fantasía" estar en 2025, en plena era de la IA, celebrando esta parte de la cultura y la comunicación: "Así que si alguien me llama viejuna, quizá con razón, pero yo siempre con la radio y con el libro".

La reina doña Letizia habla con Cadena SER: «Es una fantasía. Si alguien me llama viejuna, pues igual tiene razón pero yo siempre con la radio». pic.twitter.com/Z39EXFtjrp — Jose Moreno (@Josemn1_) May 9, 2025

Ha sido una conversación larga, en la que se ha mostrado locuaz, dando un titular tras otro. El periodismo es algo que Su Alteza Real lleva en las venas y eso siempre se nota. Esta divertida frase que está haciendo las delicias de los usuarios de la red social X, nos hace recordar otra célebre: "Dame la mano como a un hombre". La pronunció en 2022 para saludar al embajador de España en Estados Unidos durante su visita al Instituto Cervantes de Nueva York, donde mantuvo un encuentro con investigadores contra el cáncer, y también fue muy comentada. En otras ocasiones se ha saltado el protocolo para saludar a la gente, compartiendo confidencias y certificando que su cercanía es uno de sus mejores valores.

La jornada de este viernes 9 de mayo ha sido intensa para ella. Ha estado acompañada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y ha disfrutado enormemente del paseo.

No ha sido este su último acto de la semana porque, pese a no ser muy habitual, también tendrá que trabajar para la Corona el domingo 11. Y, además, fuera de España, los Reyes viajan a Austria para asistir a la conmemoración del 80º aniversario de la liberación del Campo de Concentración de Mauthausen, que se organiza y celebra desde 1946 por los supervivientes del campo y sus asociaciones.