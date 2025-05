Ya hay fecha para el regreso de las tiaras a palacio tras dos años: la visita de Estado que hará a Letizia abrir el joyero

Uno de los acontecimientos más importantes de la agenda institucional de una monarquía son las visitas de Estado de mandatarios extranjeros, donde los reyes ejercen de anfitriones, y hay ciertos eventos que se repiten en cada una de ellas, como la recepción de bienvenida o la cena de gala. Sin embargo, hace dos años que esto no sucede en España, desde la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Demasiado tiempo para algunos analistas políticos. Destacar que estas visitas son decididas y programadas por el ministerio de Exteriores, no por Zarzuela. El hecho es que, tras esta larga ausencia... ¡vuelven las tiaras al Palacio Real! y ya hay fecha para el gran momento.

Será el próximo 20 de mayo, tal y como ha confirmado el digital Vanitatis, cuando Felipe VI y Letizia reciban al sultán de Omán, que estará tres días en nuestro país, durante los cuales se hospedará en El Pardo. La noche del 21 tendrá lugar el consabido banquete de Estado, en el que la Reina lucirá de nuevo una de sus preciadas diademas en el Palacio de Oriente, donde siempre se celebran este tipo de recepciones.

Letizia lució su última tiara en el extranjero, durante su visita a Holanda. Gtres

En espera de comprobar cuál elegirá para la ocasión, recordar que la Reina sí ha abierto la caja de las grandes joyas para viajar al extranjero. De hecho, la última vez que coronó su cabeza con una de estas piezas fue en 2024, en su visita de Estado a los Países Bajos. Lució la Rusa, realizada en platino, perlas y diamantes, que perteneció a la reina María Cristina. En aquel banquete de gala se produjo la comentada anécdota de ver a Letizia sentada durante el besamanos a causa de su dolencia en los pies.

En la cita con el sultán Haitham bin Tariq al-Busaid parece que la presencia de la tiara está asegurada. Aunque generalmente Letizia no la lleva en presencia de mandatarios árabes porque sus esposas no suelen lucirlas y es una muestra de cortesía y respeto hacia ellas, esta vez, el invitado llega a España solo, así que no hay problema.

Hay protocolos muy estrictos respecto al uso de diademas: no se llevan en viajes oficiales a países donde no hay monarquía y están reservadas para eventos muy determinados como estos viajes, bodas o cenas de gala. La esposa de Felipe VI limita mucho su uso, pues ya sabemos que no es muy fan del boato real y prefiere la naturalidad. Cuando ha de ponérsela, siempre deslumbra,

En 2023 el presidente de Colombia visitó España y asistió a la cena de gala con su esposa. Gtres

Sin duda, una de las más espectaculares que tiene a su disposición es la tiara Flor de Lis, perteneciente al lote de pasar y que suele combinar con los pendientes de chatones. Quizá algo llamativa para esta ocasión, al igual que La Rusa o la Cartier. En cambio, la floral, que además es una de sus preferidas, resulta algo más discreta y permite llevarla a modo diadema, como ha hecho en alguna ocasión.

En cuanto a la ropa, volveremos a verla de largo en el Palacio Real, seguramente con un diseño sobrio, probablemente de manga larga y sin escote. ¿Repetirá el que eligió para la visita el emir de Qatar? Tenía cierto aire arabesco y estaba firmado por el diseñador Gabriel Lage.