La reina Camila y Brigitte Macron, damas de blanco en el Día D: un broche histórico y un color simbólico

En Reino Unidos son días de recuerdo y emoción. Se celebra el 80 aniversario del desembarco de Normandía, que marcó la victoria de los aliados contra el régimen de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Para tal motivo, Emmanuel Macron y su esposa han asistido junto a los Reyes a un acto solemne este jueves 6 de junio en el British Normandy Memorial, en la localidad francesa de Ver-sur-Mer.

La reina Camila y la primera dama han elegido dos looks casi gemelos para tan importante evento. El blanco, símbolo de paz, ha sido el simbólico color de sus diseños y lo han llevado de pies a cabeza. Cada una guardando el protocolo del rol que ocupa, con semblante de profundo respeto. Carlos de Inglaterra, por su parte, vestía uniforme militar y el mandatario galo, traje de chaqueta.

Han colocado coronas de flores para los caídos y han presenciado el desfile de aviación. También ha viajado a Francia el príncipe Guillermo, sin Kate, por supuesto. El día anterior, que se había celebrado otro evento conmemorativo del Día D en Inglaterra, él mismo dio noticias sobre su esposa. "Sí, está mejorando. Le hubiera encantado estar aquí hoy", contestó ante la pregunta de uno de los veteranos de guerra.

La Reina y la primera dama, de blanco, símbolo de paz. Gtres

En esta nueva aparición pública de los Windsor, la esposa de Carlos III ha lucido un abrigo blanco con detalle de pedrería en el cuello, entallado y terminado en vuelo. En su solapa llevaba prendido uno de los broches más importantes que atesora: con forma de concha, tiras de diamantes y una perla.

Solo pueden llevarlo las reinas y lo estrenó por primera vez en 2023 para asistir a las carreras de Ascot. Ahora lo recupera para este día conmemorativo convirtiéndolo en el centro de todas las miradas. La pieza lleva por nombre Courtauld Thomson Scallop-Shell Brooch y fue realizado en 1919 por la firma Goldsmiths and Silversmiths Co., Ltd. y su primera propietaria fue la Reina Madre, que lo recibió como regalo en el año 1944.

Se lo puso en infinidad de ocasiones, como la celebración de su cien cumpleaños, al igual que Isabel II, que lo heredó y también lo consideraba uno de sus favoritos. Sirva la joya como un guiño para ambas.

A juego con Camila, Brigitte ha seguido fiel a su estilo con un conjunto de abrigo y vestido de aire sesentero. Tanto ella como su esposo mantienen una relación muy estrecha con el rey británico. De hecho, la primera dama no ha dudado en consolar a Carlos III en un momento de la ceremonia en la que se ha emocionado.

Brigitte Macron tiene un tierno gesto con Carlos III. Gtres

También ha destacado por su elegancia la esposa del primer ministro británico, Akshata Murthy, con un conjunto de falda y top con péplum de lunares y un tocado.