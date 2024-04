La reina Sofía ha recibido el alta: las imágenes de su salida del hospital

La reina Sofía ya está recuperada. Así lo han confirmado las imágenes en las que se pueden apreciar a la Emérita, sonriente, a su salida del hospital Ruber de Madrid este sábado. La reina fue ingresada el pasado 9 de abril debido a un problema de salud, concretamente, una infección en el tracto urinario que forzó su hospitalización.

La reina Sofía, a su salida del hospital. EFE

La reina emérita, tras cuatros días de observación, ha abandona la clínica poco después de las 18h30, aparentemente feliz. Vestida con un elegante traje de pantalón, se ha montado en un coche oficial, asegurando que se encontraba muy bien y dando las gracias por el apoyo.

Esta salida era especialmente esperada. Los movimientos detectados en la mañana del 12 de abril, como la recogida, por parte del personal de Zarzuela, de los ramos, de flores regalados a la reina, apuntaban a una salida inminente.

Una hospitalización muy comentada

Fue la propia Casa Real que trasladó la noticia de la hospitalización de la Emérita a través de un comunicado, confirmando que se esperaba una recuperación rápida. Varios miembros de la familia real acudieron en los últimos días al hospital, entre ellos, Felipe VI, la reina Letizia pero también Irene de Grecia, hermana de la Emérita, o la infanta Elena.

El pasado 11 de abril, el rey abandonaba las instalaciones médicas asegurando que su madre se encontraba "muy bien" y con ganas de continuar su recuperación en el Palacio de Zarzuela.

Eso sí, del alta hospitalaria no pudo entonces podido hablar con exactitud, ya que confesó que no sabía cuándo lo recibiría: "No lo sé exactamente, con calma" y al ser preguntado por las visitas que podría recibir, el monarca desveló que no sabía si se acercarían más familiares: "No lo sé".