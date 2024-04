Las últimas sorpresas de la princesa Leonor: los detalles de su viaje a Nueva York y su gran triunfo en Alemania

Para las hijas de los Reyes, las vacaciones de Semana Santa aún no han terminado: la heredera retoma sus clases el jueves 4 de abril y su hermana vuela a Gales el 7. La reaparición de la Familia Real, reunida después de varios meses, en la procesión del Sábado Santo, no ha sido lo único inesperado. Las últimas sorpresas de Leonor nos llevan a Nueva York y Alemania, aunque por muy diferntes motivos.

Ya tiene 18 años y, como es lógico, tiene planes propios. Un ejemplo, el viaje que hizo a la ciudad de los rascacielos aprovechando el descanso lectivo tras pasar unos días en Zarzuela, según publica en exclusiva la revista HOLA. Se fue sola, pero tiene amigos allí que visitar. En concreto Gabriel Giacomelli, excompañero del UWC Atlantic College que actualmente reside en Manhattan. Aunque en su día se dijo que mantenían una relación sentimental, nunca fueron pareja.

No han estado solos, una fuente bien informada desliza a Magas que "otra chica, de nacionalidad holandesa, y otro británico, se han unido al grupo". A la heredera no le ha importado que se trate de un viaje corto, pese a las horas de vuelo, ya que lo importante era compartir con estos amigos a quien no tiene oportunidad de ver tanto como quizá le gustaría.

Lógicamente, Leonor ha ido acompañada por su equipo de seguridad que siempre protege a la que un día será la reina de España. Precisamente sobre su papel en el futuro de la monarquía versa el documental que se estrenó el 2 de abril y que ha supuesto su gran salto a la pequeña pantalla en Alemania. Se titula Joven, mujer, princesa: las futuras reinas de Europa y se ha emitido en la cadena pública ZDF.

La parte dedicada a la hija de los Reyes comienza con unas imágenes de ella saludando a la gente en la calle, con la canción Flowers de Miley Cyrus de fondo. Destacan momentos importantes de su trayectoria pública, como su discurso en catalán pronunciado en los Premios Princesa de Girona 2022, y también imágenes de su formación militar y de su complicidad con su hermana, la infanta Sofía.

Portada del documental de Leonor.

Varios expertos analizan su figura y no dudan en afirmar que "si la monarquía sobrevive, está en manos de Leonor". El documental mezcla la vida de la heredera con los problemas que ha atravesado la institución debido a los escándalos del emérito Juan Carlos I, el independentismo catalán y el apoyo decreciente a la Monarquía. Por eso aseguran que la Princesa "está en el punto de mira", al tiempo que ensalzan el ejemplo de Felipe VI y su legado.

La cadena ha recopilado también escenas de su infancia, como su primer día de guardería o de colegio, y el famoso vídeo grabado en Zarzuela, donde se ve a toda la Familia Real comiendo. Por supuesto no puede faltar un repaso a los últimos grandes acontecimientos: su 18 cumpleaños, la jura de la Constitución y el Día de la Hispanidad. En resumen son 11 minutos intensos, uno más que el resto de herederas presentes en el documental: Amalia de Holanda, Ingrid de Noruega, Elisabeth de Bélgica y Estelle de Suecia. No hay duda, Leonor se lleva parte del protagonismo.