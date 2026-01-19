Gloria, madre de dos hijos: "Hemos gastado más de 11.000 euros en comida en solo un año y viviendo 4 en casa"

En España hay más de 6,3 millones de parejas con hijos, a las que se suman cerca de 1,7 millones de hogares monoparentales. Dentro de este grupo, una parte significativa está formada por familias numerosas, es decir, aquellas con tres o más hijos.

Unas cifras que llaman la atención especialmente en un contexto de natalidad bajo como en el que nos encontramos y en un país donde cada vez más familias hacen casi "malabares" para llegar a fin de mes. Quizás sea por ello por lo que estas familias generan tanta curiosidad en lo referente a cómo se organizan en el día a día, sus hábitos de ahorro o cómo distribuyen sus gastos.

Y es que, si ya resulta complicado llenar la nevera para una pareja, en una familia con hijos la gestión del presupuesto se convierte en un ejercicio constante de estrategia, organización y mucha habilidad para adaptarse a las diferentes circunstancias del día a día.

En esta ocasión, ha sido la creadora de contenido especializada en finanzas Gloria Giménez quien ha puesto cifras concretas sobre la mesa, arrojando luz sobre lo que ha supuesto económicamente el año 2025 para su familia con dos hijos.

Gloria arranca su vídeo con una pregunta clara: "¿Cuánto hemos gastado como una familia de 4 durante todo este 2025?". Una respuesta que esta creadora de contenido ha acompañado de datos claros, divididos en las cinco grandes categorías que más peso han tenido en su presupuesto anual: alimentación, niños, compras, casa y transporte.

El mayor desembolso, como era de esperar, se ha producido en la cesta de la compra. "En alimentación hemos gastado 11.545 euros", detalla.

Y es que, la subida de la cesta de la compra supera ya en España el 36 % desde 2021 y con productos como el café, los huevos, la carne o el pescado con precios que no dejan de subir. De ahí que este sea uno de los principales gastos en la mayoría de familias.

Seguidamente, los gastos destinados a sus hijos (ropa, material escolar, actividades o cuidados) ascienden a 7.365 euros bajo la categoría "kids".

En el apartado de compras generales, que incluye desde tecnología a productos del hogar, sumaron 3.650 euros. Mientras que el mantenimiento de la vivienda (incluyendo pequeños arreglos, limpieza o elementos básicos) supuso 2.305 euros. Gastos a los que hay que añadir otra categoría referente al transporte que alcanza una cifra de 1.920 euros.

¿En qué gastan más las familias españolas?

Las familias en España destinan de media unos 5.400 euros al año en la cesta de la compra, lo que supone cerca del 16 % de su presupuesto total, estimado en unos 34.000 euros anuales por hogar, según la última Encuesta de Presupuestos Familiares del INE.

La carne es el grupo de alimentos que más peso tiene en este gasto (22,4 %), seguida de cerca por el pan y los cereales (13,4 %), la leche y otros productos lácteos (12,7 %), las hortalizas y legumbres (11,1 %), el pescado (10,5 %) y las frutas (9,6 %). En conjunto, estos seis grupos concentran el 80 % del gasto alimentario total.

Sin embargo, el peso que tiene la alimentación en el presupuesto varía mucho también según la comunidad autónoma. Regiones como Murcia (18,4 %), Andalucía (17,8 %) o Galicia (17,2 %) destinan una parte mayor de sus ingresos a llenar el carro del supermercado. En el otro extremo, comunidades como Madrid (13,1 %), Baleares (13,8 %) o Cataluña (15,3 %) están por debajo de la media nacional, lo que refleja distintas realidades económicas.

Aun así, más allá de las diferencias territoriales, los datos confirman que el gasto en alimentación sigue siendo uno de los pilares fundamentales del presupuesto familiar en España. Y con el encarecimiento sostenido de los productos básicos, esa partida no solo se mantiene como prioritaria, sino que tiende a ocupar cada vez un espacio más amplio en la economía doméstica.