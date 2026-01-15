Ana Iglesias, madre de 10 hijos: "Tenemos dos minibuses de más de 9 plazas para poder viajar todos juntos"

La maternidad, para Ana Iglesias, no vino con manual de instrucciones. Pero la organización, el ensayo y error a base de experiencia y una gran capacidad de adaptación han hecho que su camino como madre de familia numerosa junto a su marido haya resultado mucho más llevadero de lo que podría parecer.

A sus 42 años y con diez hijos, comparte en su canal de YouTube y redes sociales ('Una locura de familia'), cómo es el día a día en una casa donde todo se multiplica para esta familia de 12: desde las comidas, hasta los espacios y las camas en la casa o moverse en coche. No hay recetas infalibles, pero sí una organización y logística que funciona porque está hecha a su medida.

Esta es precisamente la clave para el transporte de una familia numerosa como la de esta creadora de contenido. Desde hace cuatro años, Ana y su marido se mueven con sus 10 hijos en minibús. No por capricho, sino por necesidad: "Obviamente, siendo 11 es la única manera que tenemos de viajar todos juntos y no nos hace mucha gracia lo de tener que estar dividiéndonos", explica en uno de sus vídeos de TikTok.

Tener un único vehículo donde entren todos les permite, además, distribuirse las tareas: "Me permite estar en la parte de atrás, controlar al bebé, mirar a ver qué es lo que hacen, que se porten bien...".

A muchos les sorprende también el gasto de gasolina que tienen que asumir por contar con estos dos minibuses para desplazarse con sus hijos, pero Ana lo tiene claro: "El tema de la gasolina no te creas que es ningún problema porque más o menos es lo que me costaría viajar con dos coches o quizás un poquito menos". En otro de sus vídeos mostraba el precio que supone llenar uno de estos depósitos: "He echado 73,53 litros y el coste han sido 111,97 euros en total".

La logística, sin embargo, no está exenta de complicaciones. Y es que aparcar el minibús, especialmente en ciudades como Madrid, es todo un reto: "Nuestro minibús mide unos 2,70 de alto y los parkings pues suelen andar por los 2,10 como mucho. Aparcar en línea supone encontrar dos sitios seguidos porque de largo mide unos 7 m y si aparcas en batería probablemente te comas la mitad de la calzada y te vas a llevar una buena multa", reconoce.

Por eso, buscaron una solución más práctica para los trayectos urbanos: "Aprovechando que pusimos placas en casa, compramos un coche eléctrico de 7 plazas para aquellas ocasiones en las que tenemos que ir a Madrid pero no queremos ir con toda la familia".

Un vehículo clave para su independencia

Aunque llegaron a tener una furgoneta de nueve plazas, con el crecimiento de la familia no les quedó más remedio que dar el salto. Hoy tienen estos dos minibuses: "El primer motivo de que tengamos dos es porque igual los llevo yo, pero luego es mi marido quien los tiene que recoger o al revés y yo no me puedo dividir en dos para recogerlos. Entonces, tengo que tener un vehículo a mi disposición", explica.

Y para quienes les preguntan por qué no prefieren el transporte público para moverse, Ana Iglesias reconoce que para una familia tan numerosa esa no es una opción, como recoge 'La Voz de Galicia': "No se hacen una idea de lo que es ir en metro con nueve o diez hijos. Tratamos de evitar zonas donde haya algún tipo de peligro o mucha aglomeración".

Una solución para la que esta pareja ha tenido que hacer un gran esfuerzo económico, así como también afrontar las dificultades que implica conducir este tipo de vehículos: "Te tienes que sacar el carné de autobús que son tres exámenes y es bastante más complicado que el de coche", asegura.

Aunque no descartan utilizar dos coches en un futuro, de momento confiesan que el tema de ser independientes y poder moverse todos juntos les parece mucho más importante.