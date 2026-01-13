Erica Avellaneda, sobre cómo llena la nevera por menos de 180 €: "Hago la compra cada 3 semanas y siempre ahorro"

Llenar la nevera en España supone un quebradero de cabeza constante para los hogares españoles. La cesta de la compra en nuestro país se ha encarecido drásticamente con subidas de alrededor del 45% al 70% entre 2019 y 2025.

Productos como el pescado, los huevos, la carne, el café o los lácteos han sido los productos que han experimentado subidas más pronunciadas en los supermercados. Subidas que sumadas a las que experimentan también el resto de alimentos, hacen que el gasto en muchos hogares para llenar la nevera supere ya los 6.200 euros anuales de media, según el último estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Una realidad que hace cada vez más difícil para muchas parejas y familias el objetivo de abaratar el gasto en alimentación y reducir gastos. Un panorama complicado en el que cualquier estrategia de ahorro para la compra mensual es bienvenida, como la mencionada por la creadora de contenido Erica Avellaneda.

En sus vídeos habitualmente comparte todo tipo de trucos de organización y limpieza en el hogar, así como también recetas o su día a día. En uno de los más recientes compartía precisamente un haul con su última compra en el supermercado para ella y su pareja. Una compra que Avellaneda asegura hace aproximadamente cada tres semanas y cuyo gasto no llega a los 200 euros.

¿Su truco? Apostar por el pequeño comercio. "Yo hago la compra cada tres semanas casi", explica en el vídeo, donde muestra en detalle todo lo que ha comprado. El gasto total, dice, fue de 104,21 euros en el supermercado, a lo que se suman 25,21 euros en frutería, 6,66 euros en encurtidos y 41,59 euros en carnicería. El pescado, no lo ha incluido esta vez porque ya tenía congelado.

En la frutería, por ejemplo, gastó apenas 25 euros en productos como "dos manojos de espárragos trigueros que estaban en promoción y se me han quedado en 5 euros los dos, dos pepinos, 3,5 kg de patatas, dos pimientos verdes y dos rojos, 1 kg de fresas que ahora están carísimas, 1 kg de tomates pera, tres tomates grandes, cinco plátanos, una pieza de brócoli, tres aguacates, dos boniatos, casi 1 kg de cebollas, dos calabacines y 0,5 kg de manzanas".

En la carnicería, los 41,59 euros han dado para "un pollo campero despiezado con la carcasa y las alas para aprovechar para el cocido y la sopa, más carne para el cocido, dos hamburguesas de ternera, dos muslos de pollo grandes y dos bandejas de pechuga en filetes".

Precios súper vs mercadillo

Una prueba clara de que comprar en el pequeño comercio, planificar bien los menús semanales y aprovechar las ofertas puntuales puede abaratar significativamente la cesta de la compra. Claves que Erica Avellaneda aplica en su día a día, como ha mostrado en varios de sus vídeos, y que le permiten ahorrar mucho más tiempo y dinero.

En otro de sus vídeos, compara con cifras reales el gasto al comprar los mismos productos en el supermercado y en un mercadillo local. "Si hubiese comprado en un supermercado todo esto, habría sido un total de 39,56 euros, mientras que en el mercadillo me ha costado 31,83 euros", explica.

Más de 7 euros de diferencia solo en frutas y verduras básicas. La lista incluye productos habituales como cebollas, ajo, tomate, piña, espinaca, zanahoria, apio, plátano, brócoli y manzana roja. Pero lo más revelador es la tabla de precios por kilo que añade y donde se evidencian grandes diferencias: la cebolla pasa de 1,75 €/kg en el súper a 0,75 €/kg en el mercadillo, las fresas de 8 €/kg a 6,80 €/kg, o el ajo de 7,40 €/kg a 4,50 €/kg.

Una comparación que pone en cifras el ahorro real que puede suponer cambiar de estrategia al hacer la compra. Y una invitación a repensar los hábitos de consumo en tiempos en los que los precios en alimentación no dejan de subir.