Antonio, emprendedor: "Con 2.600 € al mes de ingresos en pareja, podéis pagar una casa de más de 250.000 €"

Comprar una casa en pareja es una de las formas más habituales y ventajosas de acceder a una vivienda propia en España. ¿El motivo? Permite optar a hipotecas más altas, conseguir mejores condiciones de financiación y repartir tanto los gastos como la carga económica. No es casualidad que el 74 % de quienes compran casa lo hagan en pareja, como refleja el último informe de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

Este tipo de comprador suele tener entre 35 y 54 años, un empleo estable y cierta capacidad de ahorro. Sin embargo, con los precios en aumento y un mercado hipotecario cada vez más imprevisible, muchas parejas se plantean la misma cuestión: ¿cuánto dinero hay que tener ahorrado para comprar y qué cuota mensual se puede asumir con el sueldo de los dos?

A esta pregunta responde Antonio Costa, emprendedor y especialista en hipotecas a través de uno de sus vídeos de TikTok. Una duda que es cada vez más frecuente entre parejas con ingresos estables. En su ejemplo, habla de una pareja en la que cada miembro gana 1.300 euros mensuales, lo que supone unos ingresos conjuntos de 2.600 euros.

"¿Qué vivienda puedo comprar con mi pareja si cobramos 1.300 euros cada uno?", plantea. Y detalla paso a paso el cálculo: "Con unos ingresos de 2.600 euros al mes entre los dos vamos a ver exactamente qué endeudamiento nos podemos permitir si pedimos una hipoteca".

Para Costa, con ese nivel de ingresos en pareja se puede asumir una cuota mensual hipotecaria razonable de hasta 910 euros: "Con estos ingresos en pareja, podemos permitirnos pagar una hipoteca todos los meses de 910 euros al mes". Aplicando su fórmula de referencia, eso permitiría acceder a un préstamo hipotecario de hasta 227.500 euros: "Si esto lo dividimos entre 0,004 que es la fórmula que yo siempre aplico, nos podemos permitir una hipoteca de 227.500 euros".

Pero, ¿a qué precio de vivienda equivale ese préstamo? Según Costa, teniendo en cuenta que "nos pueden financiar hasta un 90 %", esa hipoteca permitiría comprar una casa de 252.700 euros. Y aquí entra en juego la parte más delicada: los ahorros previos.

"Tendremos que tener un 10 % aproximadamente para la entrada, que serían unos 25.270 euros y otro 10 % para los gastos que serían otros 25.270 euros, lo que suman un total de 50.540 euros que tendríamos que tener ahorrados para comprar una vivienda de 252.700 euros y pagar una hipoteca de 227.500 euros".

Un ahorro previo que es clave para no caer en un endeudamiento excesivo o en condiciones hipotecarias poco favorables. También es importante tener en cuenta, que más allá de los ingresos, la entidad bancaria también valorará la estabilidad laboral, la ausencia de deudas previas o el historial financiero de cada solicitante, entre otros aspectos.