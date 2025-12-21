Confirmado por el SEPE: Si no puedes acceder al paro y tienes hijos menores de 26, puedes recibir hasta 3.000 €

En España existen ayudas económicas destinadas a apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad, ya sea por desempleo, por ser familia numerosa o por tener cargas familiares. Sin embargo, hay una prestación poco conocida en España que podría beneficiar a muchas personas.

La creadora de contenido Ariadna López, conocida como @abogada_spais en TikTok, ha explicado recientemente en uno de sus vídeos en qué consiste esta ayuda.

Se trata de una prestación específica para quienes no tienen derecho a cobrar el paro y que puede solicitarse si se cumplen tan solo dos requisitos básicos.

"Una nueva ayuda del SEPE de 3.000 euros que no sabías. Lo mejor es que es más fácil de solicitar de lo que piensas", explica Ariadna López, abogada y creadora de contenido jurídico en TikTok.

Esta prestación, poco conocida, está dirigida a personas que han trabajado al menos 90 días pero que, por diferentes motivos, no tienen derecho a cobrar el paro.

Requisitos para la ayuda

La ayuda también puede solicitarse si tienes empleo a tiempo parcial, aunque en ese caso el importe se reduciría a la mitad. "Si tienes un trabajo a tiempo parcial también puedes pedirla pero en ese caso la ayuda se reduce", aclara la experta.

El acceso está condicionado a cumplir con solo dos requisitos básicos. El primero de ellos, es haber cotizado un mínimo de 360 días y el segundo es tener responsabilidades familiares, como hijos menores de 26 años.

En el caso de no tener hijos, también se puede solicitar si se han cotizado al menos seis meses, lo que permitiría acceder a una ayuda de hasta 2.880 euros.

"Solo tienes que estar inscrito como demandante de empleo y presentar la solicitud en el SEPE", recuerda Ariadna. Eso sí, advierte que es fundamental "estar atento a los plazos y tener la documentación preparada" para no perder la oportunidad.

Cómo solicitar la ayuda

Aquellas personas interesadas en acceder a esta prestación podrán presentar sus solicitudes en la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la oficina de prestaciones con cita previa, cualquier oficina de registro público o por correo administrativo.

Para ello, tendrán que aportar toda la documentación necesaria, entre la que se encuentra el modelo oficial de la solicitud, el documento de identidad del solicitante, su cónyuge y los hijos a su cargo, así como el libro de familia o certificado del Registro Civil de nacimiento o de familia.