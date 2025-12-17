Cristina, notaria, sobre el plazo en las herencias de abuelos a nietos: "No empieza cuando crees y exige 2 requisitos"

El número de herederos jóvenes en el mercado inmobiliario no ha dejado de crecer en los últimos años en España. Y es que, a pesar de que la edad media en la que se hereda un inmueble en nuestro país es de 54 años, los menores de 35 no han dejado de ganar cada vez más posiciones desde 2020.

Este colectivo ha pasado del 8 % al 15 % en 2023. Así lo señala un estudio de 'Análisis de las viviendas heredadas en España', realizado por Fotocasa.

Sin embargo, esta tendencia creciente de herederos jóvenes no solo responde a cambios demográficos, sino también a situaciones legales cada vez más comunes en la práctica notarial. Una de ellas, poco conocida pero con importantes implicaciones fiscales es cuando los bienes de uno de los abuelos acaban pasando directamente a los nietos.

En estos supuestos, el padre de esos nietos y heredero natural, no llega a aceptar la herencia. Un escenario que, aunque pueda parecer extraño, se da con mucha frecuencia en España, como advierte la notaria.

Cristina Clemente lo explica de forma clara en uno de sus vídeos compartidos en TikTok: "Es un caso muy frecuente en la práctica. Fallece un padre, que deja a un hijo y que a su vez fallece sin aceptar ni renunciar su herencia y que deja uno o varios nietos. ¿Sabes que en tal caso, los bienes del abuelo pasan directamente a ese nieto?", advierte.

Se trata del llamado derecho de transmisión, una figura jurídica que permite que el nieto herede directamente del abuelo pero que, como aclara la experta, solo se aplica si se cumplen dos condiciones clave.

"El primero es que ese hijo fallezca después que el padre sin haber aceptado ni expresa ni tácitamente su herencia. El segundo es que el nieto acepte sí o sí la herencia de su padre, ya que solo entonces podrá, a su vez, aceptar la del abuelo".

Esta figura, recogida en el artículo 1006 del Código Civil, fue aclarada por el Tribunal Supremo en su sentencia del 11 de septiembre de 2013, donde estableció que no hay dos trasmisiones sucesivas, sino una sola, directamente del abuelo al nieto.

¿La consecuencia? Que solo se debe hacer una autoliquidación del Impuesto de Sucesiones, lo que supone una ventaja administrativa y fiscal importante.

El plazo del impuesto

Sin embargo, como advierte la notaria, hay que tener "mucho cuidado con el plazo del impuesto". Y es que una sentencia más reciente del Tribunal Supremo, del 23 de noviembre de 2024, ha introducido una novedad con impacto directo: el plazo para liquidar el impuesto no comienza con la muerte del abuelo sino con la del hijo, es decir, el heredero intermedio que nunca llegó a aceptar.

Esto puede parecer un matiz, pero tiene importantes consecuencias: confirma que el plazo legal para presentar el Impuesto de Sucesiones se inicia con el fallecimiento del hijo (el heredero intermedio) y no del abuelo, como algunos podrían pensar.

Esto, en la práctica, beneficia al nieto, ya que dispone de más tiempo real para aceptar la herencia y gestionar su fiscalidad, sin riesgo de que el plazo haya comenzado antes de que él pudiera actuar.