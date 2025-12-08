Manuel, joven español de 21 años: "Me encargo de cuidar a mis hermanos de 15 y 12 y mi trabajo no es suficiente"

España atraviesa un proceso profundo de "fragmentación social", tal y como alertó recientemente el IX informe FOESSA, presentado por Cáritas Española. Un estudio que sitúa a nuestro país entre los que más tasa de desigualdad enfrenta de Europa y revela que 4,3 millones de personas se encuentran en situación de exclusión social severa, un tercio de ellas menores de edad.

A este contexto se suma otro dato alarmante: 2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, marcada por la temporalidad laboral y los salarios insuficientes. Es una realidad que golpea con especial dureza a quienes, como Manuel Rivas, deben asumir responsabilidades poco habituales para su edad.

Y es que, con tan solo 21 años, Manuel compartió su historia en el programa La Linterna de COPE. A pesar de sus esfuerzos, no solo debe enfrentarse a un empleo inestable y mal remunerado, sino que es el único sostén económico de sus dos hermanos menores, de 15 y 12 años. "Económicamente el trabajo no es lo suficiente para poder tener una vida relativamente tranquila en cuanto a la estabilidad económica con mis hermanos", explicaba en el programa.

El caso de Manuel es el reflejo de los que viven miles de familias en España, quienes, pese al esfuerzo y la voluntad, siguen atrapadas en la vulnerabilidad que implica la falta de ingresos suficientes. Una precariedad que no solo impide avanzar, sino que condiciona tanto el presente como el futuro de toda una generación. Y es que, Manuel no solo se preocupa por el futuro de su día a día, sino que carga con la responsabilidad extra de que a sus hermanos no les falte de nada.

Su meta va más allá de poder salir él mismo adelante, sino también asegurar que ellos puedan hacerlo en un futuro por ellos mismos. Asegura que su esperanza es que cuando estos alcancen la mayoría de edad, puedan ser autosuficientes y no dependan para nada de él. Esta sería la única manera en la que podría volver a ser simplemente su hermano y no una figura de apoyo constante como la actual:

"Dejarlos encarrilados a los dos para que una vez ya sean mayores de edad, no dependan de mí, sino que dependan de ellos para así ya retomar mi rol de hermano", confiesa.

Una historia personal que es el retrato claro de una situación que viven cada vez más jóvenes y familias en España, especialmente en aquellos casos con hogares más vulnerables.

La dificultad de acceder a una vivienda

Más allá de la precariedad que viven jóvenes como Manuel Rivas se suma también otro obstáculo estructural recogido por este informe: el acceso a una vivienda digna. Y es que, este documento recuerda también este derecho, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, el cual sigue sin garantizarse en la práctica.

La especulación en el mercado inmobiliario y las políticas que durante décadas han favorecido precisamente ese modelo de mercado que prioriza el beneficio de los promotores inmobiliarios frente al interés general, sin crear un parque público de vivienda suficiente ni frenar el encarecimiento del alquiler. Una realidad que afecta especialmente a esa población más joven, que ven como el precio de la vivienda se aleja cada vez más de sus posibilidades reales.