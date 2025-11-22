Paqui, una madre española que va a desheredar a su hijo tras 15 años sin saber de él: "Me dolería tener un nieto y no saberlo"

La vejez en soledad a menudo se ve acentuada por una sociedad cada vez más individualista, pero también viene marcada en muchos casos por la pérdida de seres queridos, los problemas de salud o incluso el edadismo. Pero entre las causas, también figura una especialmente dolorosa: el abandono por parte de los hijos.

Así lo refleja un estudio de Cruz Roja sobre vulnerabilidad social, que revela que el 27 % de las personas mayores atendidas no recibe nunca o casi nunca la visita de sus hijos o familiares.

Es el caso de Paqui, una madre de dos hijos que ha vivido en primera persona esa desconexión capaz de romper vínculos familiares tan profundos como el de una madre y su hijo: "Mi hijo tiene 54 años, mi hija tiene 51. La relación con mi hija es perfecta, pero mi hijo, bueno, pues se juntó ya con una pareja y desde entonces hemos cortado el bacalao. ¿El por qué? No lo sé", comienza explicando en una reciente entrevista de Noticias Cuatro.

Han pasado nada menos que quince años desde aquel distanciamiento. A día de hoy, ni siquiera sabe si tiene nietos: "Me dolería ahora que tuviera un hijo y no saberlo. Yo no me esperaba que de tener una relación muy estrecha, se separara de tal forma", confiesa.

Consciente de que el tiempo no ha cerrado la herida, Paqui ha tomado una decisión que cada vez más mayores en su misma situación se plantean en España: excluir a su hijo de la herencia. Su único bien es su casa de toda la vida: "Un día mi hija me dijo: 'Mamá ¿qué vas a hacer con el piso?. Le dije: 'Pues no sé' y me dijo: 'No, es que mi hermano no se merece que le des ni el piso'. Me siento bien haciéndolo, sí", asegura.

Frente a esta situación, surge una pregunta frecuente: ¿se puede desheredar a un hijo en España? La respuesta es sí, aunque no es un proceso automático ni sencillo. María López, abogada especializada en derecho de familia, lo explica claramente: "Se puede quitar todo. Es decir, el porcentaje es el 33 % de la herencia que es el mínimo que habría que dejarle a cada hijo", aclara.

Un porcentaje que podría negárselo teniendo en cuenta una serie de detalles: "Tendremos que escribirlo de forma como si fuese un diario, contarle al notario, contarle a tu abogado qué ha sucedido y por qué se ha llegado a tomar la decisión de desheredar al hijo",detalla la experta.

En qué casos puede desheredarse a un hijo

La clave está en justificar adecuadamente esa decisión. El Tribunal Supremo ya reconoce el abandono como una forma de maltrato psicológico, una causa legal válida para dejar a un hijo sin herencia.

"¿En qué momentos yo puedo desheredar y dejar a mi hijo sin nada? Pues cuando me ha maltratado de obra o psicológicamente. Está el Tribunal Supremo recogiendo el maltrato psicológico como el abandono. Eso es una causa que, bien recogido, bien estructurado y bien narrado con pruebas, podremos desheredar, sí", aclara la abogada.

En el caso de Paqui, la decisión parece definitiva. "Yo creo que ya no tengo esperanza de reconciliarme con mi hijo. Entonces no me quiero comer el coco, ya que como veis, estoy sola. A las personas que están en mi misma situación les digo que hay que verlo claro. Si no quiere nada de vosotros, es que no necesita nada de vosotros".

Qué implica desheredar en España

Desheredar a un hijo significa privarle legalmente de su derecho a recibir la parte obligatoria de la herencia, conocida como la 'legítima'. Esta decisión tiene una consecuencia directa: el hijo desheredado no podrá reclamar ningún bien del progenitor que lo excluyó del testamento.

Ahora bien, no basta con desheredarlo. La ley española exige que existan motivos justificados y que estos se documenten debidamente ante notario o abogado. La desheredación es una medida seria y debe quedar perfectamente argumentada.

Otro aspecto relevante es que las donaciones realizadas en vida no se anulan automáticamente. Es decir, si el progenitor regaló algún bien al hijo antes de desheredarlo, este no podrá recuperarlo salvo que el motivo de la desheredación sea también una causa de revocación de esa donación.