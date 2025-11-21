Cristina, joven española, sobre como llena la nevera con 70 €: "Comemos muy bien sin gastarnos 200 como otras parejas"

Llenar la nevera en España se ha convertido en una auténtica carrera de fondo para muchas familias y parejas. Con los precios cada vez más altos, mantener a raya el gasto semanal en el supermercado es cada vez más difícil. Si además hay hijos en casa o se vive en pareja, el reto de estirar cada euro se complica aún más.

Esta no se trata de una sensación aislada: según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la cesta de la compra se ha encarecido un 2,5 % en los últimos meses y si se suma la subida acumulada desde 2021, el incremento total ya supera el 35,5 %. Este panorama ha obligado a muchos españoles a replantearse sus hábitos de consumo.

Pero en medio de este escenario, también surgen soluciones. Cada vez son más las creadoras de contenido que comparten sus estrategias para ahorrar al hacer la compra en pareja. Es el caso de María Cristina Martínez, quien hace unos meses publicaba en su canal de YouTube varios consejos prácticos para reducir el coste del carrito sin renunciar a una alimentación equilibrada.

"Si estás comprando sin estrategia en el supermercado estás perdiendo muchísimo dinero al final del año", advierte. Una estrategia que a esta creadora de contenido le permite gastarse solo 70 euros a la semana en comida, a pesar de que su pareja es celiaca y requiere un mayor gasto en la lista de la compra.

Para conseguir ese ahorro significativo en la lista de la compra, su primer consejo es planificar. "Organizar las comidas de la semana. Tener en cuenta qué vamos a cocinar es muy importante porque si no compramos de más o de menos y después tenemos que volver al supermercado". Para optimizar aún más, recomienda duplicar las recetas: "No hago la receta una vez, sino que cocino el doble. Platos grandes como purés o platos de cocido, permiten comer dos, tres o cuatro días".

Con el menú cerrado, el siguiente paso es hacer una lista de la compra concreta y no salirse de ella. "Es importante que añadamos todo lo que falte en casa, no ir al supermercado sin lista y, sobre todo, no ir con hambre", apunta. Comprar con el estómago vacío, según ella, es uno de los errores más caros.

Para quienes tienen acceso a varios supermercados, María Cristina propone comparar y ajustar. "Dependiendo de dónde vivas, tienes suerte o no de poder probar diferentes sitios. Hay que informarse sobre tarjetas de descuento o qué días hay mejores ofertas. En mi caso, suelo ir los lunes porque encuentro mejores precios".

Cómo ahorrar mucho dinero en tus compras del supermercado

Estos pequeños ajustes pueden marcar la diferencia: "Son pequeños ahorros que suponen un gran dinero a final del mes y del año", asegura. Otro de los trucos clave es recurrir a marcas blancas, siempre que no haya una preferencia muy específica. "Comprar marcas blancas significa un ahorro importante porque al final esos céntimos de más, en toda la lista de la compra, suponen muchos euros".

También recomienda fijarse en el precio por kilo, no en el precio del envase. "Esto es super importante porque muchas veces usan tácticas de marketing para que gastes más. Lo he visto mucho en productos como embutidos".

Finalmente, su consejo más importante: "No compres comida procesada. No sabes el dinero que se ahorra si compras los ingredientes y te elaboras tú la receta". Aunque al principio puede parecer más trabajo, asegura que se traduce en ahorro de tiempo y dinero. "Permite elaborar otras recetas, tener más comida en casa y no tener que estar siempre comprando".

A pesar de establecer un presupuesto semanal (en su caso en torno a los 70 euros para dos personas), insiste en no ser excesivamente rígidos: "Permítete un poco de modificaciones y de variantes porque al final la comida es algo en lo que no se debería escatimar", concluye.