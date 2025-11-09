Inma García, emprendedora, acerca del mejor método de ahorro en pareja: "Tenéis que crear 4 cuentas bancarias"

Compartir en pareja es una de esas normas no escritas claves de las finanzas de la mayoría de parejas en España, concretamente del 81 %, al menos esto es lo que se desprende del estudio de bunq (el segundo mayor neobanco de Europa). Desde los gastos más básicos hasta el ahorro mensual, cada vez más españoles apuestan por gestionar su economía de forma conjunta.

Eso sí, no todos lo hacen del mismo modo. La opción más extendida es el modelo híbrido (42,5 %), que combina una cuenta común para los gastos del hogar con cuentas separadas para las finanzas personales. Un enfoque que permite a cualquier pareja cubrir necesidades compartidas pero sin renunciar a la autonomía individual, algo que muchas parejas consideran esencial para mantener el equilibrio.

Sin embargo, el dinero sigue siendo uno de los principales motivos de discusión en pareja: 6 de cada 10 españoles admite haber tenido algún conflicto por este tema, una cifra que supera incluso a la media europea (56 %). ¿Las causas más frecuentes? El ahorro, las diferencias salariales y las contribuciones económicas desiguales.

En este contexto, encontrar la fórmula financiera compartida que se adapte a la realidad de cada pareja es más importante que nunca. Sobre esto precisamente habla en uno de sus vídeos la experta en finanzas Inma García, quien propone una estructura sencilla y muy eficaz para mantener el orden económico sin conflictos.

" ¿Has empezado a vivir en pareja y no sabes cómo organizar tus finanzas? Lo primero que tenéis que hacer es crear dos cuentas individuales. Lo normal será que utilicéis las cuentas que ya teníais donde recibíais vuestros ingresos y donde hacíais vuestros gastos personales".

A partir de ahí, la experta propone un sistema de cuatro cuentas, diseñado para cubrir todas las necesidades y objetivos compartidos, sin perder de vista la equidad: "La tercera cuenta, ahí tenéis que crear una cuenta en común en la que cada uno ingreséis la misma cantidad o lo recomendable sería un porcentaje de vuestros ingresos para que fuera más equitativo. Esta cuenta se dedicará a vivienda, gastos comunes, facturas, etc".

Pero su propuesta va más allá del corto plazo y contempla también el futuro conjunto: "La cuarta y última cuenta, será una cuenta de objetivos de ahorro e inversión que tengáis en común.

Es muy importante que diseñéis metas comunes, cuantificar cuánto van a costar esos objetivos y que creéis esa cuenta donde destinéis la misma cantidad de ahorro que estáis destinando por ejemplo a la de gastos. Imagínate un 30 %".

Una fórmula basada en la transparencia, la planificación y el compromiso compartido que puede convertirse en una herramienta clave, no solo para evitar discusiones, sino también para construir proyectos sólidos a medio y largo plazo, desde unas vacaciones hasta incluso la futura compra de una vivienda.