Una madre, sobre el método de ahorro de sus hijos: "En casa ahorramos cada mes con la regla del 50-30-20"

En España, aproximadamente el 75 % de los padres dan una paga a sus hijos, según una encuesta de Financial Empowerment in the Digital Age 2014. En lo que se refiere a la cantidad de dinero, las cantidades varían según los bolsillos, pero lo que sí refleja es que el 41 % de los niños españoles de entre cinco y 15 años recibe de cinco a diez euros de paga por semana, una cantidad que puede verse aumentada hasta los más de 50 euros que perciben un 13,8 % de los mayores de 15 años.

Una paga que muchos españoles e incluso expertos en finanzas ven como una ayuda para que los más pequeños de la casa sepan valorar el dinero, evidencia de ello es que el 83 % señala que esa paga ha mejorado la habilidad de sus hijos para gestionar el dinero. No obstante, el enfoque varía: algunos padres entregan la paga como incentivo por colaborar en las tareas del hogar, otros lo hacen de forma periódica y hay quienes la utilizan solo cuando los niños necesitan algo concreto.

En cualquier caso, la paga también genera debate en los hogares, especialmente cuando los hijos reclaman aumentos. A esta situación responde la creadora de contenido y madre Charo González en uno de sus vídeos compartidos en TikTok, donde ofrece claves para abordar todo tipo de situaciones con los hijos y desde la inteligencia emocional.

"Muchas madres me dicen que sus hijos siempre quieren más dinero de la paga y que no saben en qué lo gastan, pero el dinero no es solo para gastar, también es para ahorrar y planificar", explica González. Frente a ese dilema habitual, propone una fórmula sencilla y efectiva para que los menores aprendan a gestionar su economía desde pequeños.

"Aquí en casa usamos una regla sencilla: 50 % para lo que quieras, 30 % para ahorrar y 20 % para emergencias. Así aprendes a administrar mejor tu paga y con 20 euros tienen de sobra", asegura la creadora de contenido que combina su experiencia como madre con el objetivo de fomentar la educación financiera más consciente desde la infancia.

Un tipo de pautas que pueden ayudar a evitar que la paga se convierta en una fuente de conflictos en el hogar y con las que al mismo tiempo se introducen nociones básicas de responsabilidad económica.

Y es que, según los expertos de psicología infantil, implicar a los niños en la gestión de su propio dinero, aunque sea simbólico, puede reforzar su autonomía y sentido de la planificación a largo plazo.

A qué edad empezar

Aunque no existe una edad exacta más recomendada para comenzar, muchas entidades financieras coinciden en que el momento idóneo para introducir la paga suele situarse entre los 7 y 9 años. A esa edad, los niños ya dominan operaciones básicas como sumar y restar, lo que les permite comprender mejor el valor del dinero y hacer sus primeros cálculos.

Respecto a la cantidad adecuada, no hay una cifra universal. Cada familia debe adaptarse a su situación económica. Sin embargo, diferentes estudios sitúan la media semanal para estudiantes de la ESO en torno a los 14,5 euros. En cuanto a lo más habitual en España, es dar unos 3 euros semanales hasta los 10 años, entre 4 y 8 hasta los 14, alrededor de 10 euros entre los 14 y los 16 y entre 15 y 20 euros hasta los 18.

Otra de las recomendaciones de los expertos en educación financiera es la de espaciar lo máximo posible la periodicidad de la paga (quincenal o mensual) para que aprendan a planificar mejor y no gasten todo de golpe. Cuanto mayor sea el intervalo, mayor será también el reto de administrar los recursos con cabeza.