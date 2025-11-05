Antonio, emprendedor, sobre comprar la primera vivienda: "Si cobras 1.400 €, podrás pagar de hipoteca hasta 490"

El experto habla de un tema muy discutido en la sociedad. Instagram

En España, tener casa propia sigue siendo uno de los mayores sueños de muchas parejas. Sin embargo, los precios actuales de la vivienda, junto con los sueldos que en la mayoría de casos rondan los 1.300 euros, hacen que este objetivo parezca cada vez más complicado.

Aun así, con una buena organización económica y algo de disciplina en el ahorro, los expertos aseguran que es posible dar ese paso.

El Banco de España recomienda que la cuota mensual de la hipoteca no supere el 35% del salario neto. Esto quiere decir que, si cada uno cobra unos 1.400 euros, "lo ideal sería no gastar más de 490 euros al mes en la hipoteca".

Así lo explica Antonio Costa, un joven emprendedor experto en vivienda, que asesora a través de sus redes sociales sobre temas financieros a sus seguidores.

El experto aclara que "si calculamos el 35% de 1.400 euros nos dará una cuota a pagar todos los meses como máximo de 490 euros al mes. Este es el máximo que podemos pagar todos los meses de hipoteca acorde a nuestro salario y si aplicamos la fórmula que yo siempre digo, dividir entre 0,004, nos dará un resultado de 122.500 euros de hipoteca máxima que puedo permitirme", confiesa.

Pero esa cantidad no representa el precio total de la vivienda, ya que los bancos suelen financiar como máximo el 90% del valor del inmueble.

Por eso, Antonio explica que "teniendo en cuenta que me pueden financiar hasta un 90%, si dividimos entre 0,9, nos dará el resultado de la vivienda máxima que puedo permitirme de compra". Un valor que, en este caso, podría alcanzar unos 136.100 euros.

No obstante, a este cálculo hay que añadir el dinero que debe tenerse ahorrado para cubrir la entrada y los gastos asociados a la compra.

"Voy a necesitar un 10% para la entrada y otro 10% para los gastos, que si lo calculamos bien estamos hablando de 13.610 euros para la entrada y otros 13.610 euros aproximadamente para los gastos", recuerda el experto, detallando que en este caso, en total, serían necesarios unos 27.220 euros.

"Por eso siempre digo que lo más importante es que ahorres estos 27.000 euros porque es el objetivo real que tienes que ponerte para poder comprar una vivienda", concluye.