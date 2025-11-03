Silvia Llop, psicóloga del amor: "El 64 % de los españoles considera infidelidad mandar mensajes subidos de tono"

En las relaciones entre dos personas puede haber conflictos en ocasiones que tienen que ver con infidelidades, un asunto que siempre da mucho que hablar, en gran parte porque puede haber opiniones dispares sobre lo que se considera infidelidad.

En su paso por el pódcast Un alto en el camino de Onda Cero, la experta en relaciones de pareja Silvia Llop ha charlado con Susana Pedreira para dejar clara su postura al respecto de este tipo de situaciones, además de ofrecer sus recomendaciones.

La llamada "psicóloga del amor" aborda el tema de la infidelidad desde la perspectiva del control personal sobre nuestras acciones, recalcando que sentir atracción hacia alguien o tener una conexión no es algo que se pueda evitar, pues "las feromonas, las hormonas y la química cerebral no entienden de compromisos".

Pese a todo, explica que todo el mundo tiene el poder de decidir el no alimentar ese tipo de actitudes, y tampoco caer en la tentación de la infidelidad. Además, explica que es importante sentar las bases de la relación desde el principio para que no haya lugar a dudas.

"Cada pareja debe decidir qué es infidelidad: para unos tontear, para otros un beso", estableciendo de esta forma unos límites que no se deben superar por el bien de la relación, permitiendo que sea sana y que ambas partes los respeten.

La importancia de dejar claros tus estándares

En su libro Ahí no es, Mari Carmen, Silvia Llop habla en profundidad de cómo saber si una persona es la adecuada para empezar una relación, donde recuerda que la clave es tener muy claros los estándares, es decir, los mínimos que uno necesita para ser feliz a largo plazo en una relación.

La experta en relaciones de pareja asegura que, una vez que se comienza a profundizar en ello, se aprende el motivo por el que las relaciones pasadas no funcionaron, al mismo tiempo que se aprende a filtrar mucho mejor y elegir una buena pareja.

Los límites que determinan una infidelidad

Las infidelidades siempre han existido, pero hoy en día estamos mucho más al tanto de ellas, en gran parte por los diferentes formatos en los que son el contenido protagonista, como sucede, sin ir más lejos, en La Isla de las Tentaciones, un reality de Mediaset con grandes audiencias.

Este hecho lleva a que haya mucho debate al respecto y se cuestione acerca de los límites que determinan qué son cuernos y qué actitudes no. Sobre este asunto se han pronunciado numerosos expertos, pero también podemos apoyarnos en la opinión de los ciudadanos.

Según un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 64,5% de los españoles consideran que una conversación por mensaje subida de tono es una infidelidad, mientras que un 17% lo consideran el quedar con una expareja, aunque no suceda nada entre ambos.

En la encuesta también se señala que a un 47% de los encuestados les parece que es una infidelidad el hecho de enamorarse de otra persona, a pesar de que no suceda nada entre ambos. No obstante, este último caso genera cierto debate.

Mientras que hay quienes aseguran con rotundidad que sí se trata de una infidelidad, hay quienes piensan que es algo que puede suceder sin que haya maldad, en ocasiones por el simple hecho de compartir un espacio de trabajo y que acabe derivando en un sentimiento de amor.

A nivel psicológico, expertos en relaciones insisten en que, en un contexto de enamoramiento, las personas tienen un papel activo y que la clave radica en sentarse a determinar lo que cada uno considera un límite, una postura que también defiende la propia Silvia Llop.

Las infidelidades en el entorno digital

Con las redes sociales y el uso intensivo de las mismas, hay quienes justifican que una persona pueda mirar el móvil de su pareja cuando se sospecha que puede existir una infidelidad, y mientras algunos prefieren no mirarlo por miedo a encontrar algo no deseado, otros sí lo consideran justificado.

No obstante, la mayoría opina que el móvil es un límite que se debe respetar. Asimismo, son muchos los expertos que aseguran que a pesar de que una relación sea muy sana, no se puede impedir que te pongan los cuernos.

Esto lleva a los numerosos psicólogos a explicar que, si se vive con la tensión de ser engañados, nunca se podrá vivir tranquilo, porque realmente esa posibilidad siempre va a existir. Por este motivo, es clave trabajar en esa inseguridad y tratar de evitar pasarlo mal por este asunto.

Cómo influyen los cuernos del pasado

Las personas que acostumbran a ser muy celosas con su pareja acostumbran a serlo por algo personal o por una cosa relacional, puesto que a través del aprendizaje y las experiencias vividas se establecen unas pautas de comportamiento que pueden estar muy presentes en el futuro.

En este sentido, todo dependerá del grado de arrepentimiento de la persona que ejerció la infidelidad, pero lo que está claro, según dejan claro muchos expertos en la materia, es que los cuernos sufridos en el pasado pueden afectar a las relaciones futuras y se pueden convertir en un gran problema.

Cuando una persona ha sido engañada en una o varias ocasiones en relaciones pasadas, es muy posible que tenga cierto temor a que esto vuelva a suceder, y por este hecho pueden llegar a tener pensamientos que, sin embargo, distan mucho de la realidad.