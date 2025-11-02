Anne Arieta, abogada y divorciada desde hace 13 años: "Hablar de dinero es el pilar para que una pareja funcione"

Hablar de dinero en pareja sigue siendo un tema incómodo para muchos. Desde pequeños se nos enseña que el amor todo lo puede, pero pocas veces se menciona que detrás de una relación duradera también hay acuerdos, planificación y muchas discusiones.

Aunque pueda parecer algo frío o poco romántico, el dinero está presente en casi todas las decisiones importantes: dónde vivir, si tener hijos, cómo viajar o qué sueños cumplir juntos.

Y es que en muchas relaciones, las discusiones económicas son uno de los motivos más frecuentes de conflicto. La falta de transparencia, los diferentes hábitos de gasto o las deudas ocultas pueden romper la confianza tanto como una infidelidad.

Es por ello que cada vez más expertos insisten en que hablar de dinero desde el principio no solo es necesario, sino una muestra de madurez emocional y compromiso.

Así lo explica Anne Arieta, abogada y divorciada desde hace 13 años, quien tras sus años de experiencia como mediadora en el sector lo tiene muy claro.

Después de vivir su propio proceso y acompañar a muchas parejas en su separación, asegura que la comunicación económica es tan importante como la emocional. "No hablar de dinero con tu pareja, aunque suena como feo, es un error", afirma con convicción en su canal de Tiktok.

Para Arieta, poner el tema sobre la mesa, por incómodo que parezca, es una forma de construir confianza y planificar el futuro de forma conjunta.

"Si el amor, la atracción, la admiración por la otra persona os está haciendo pensar en un futuro juntos, voy a deciros algo. Hablar de dinero es hablar de futuro, es hablar de valores compartidos, es hablar de amor", confiesa.

La abogada explica que no se trata solo de decidir si tener una cuenta común o separada, sino de entender cómo piensa cada uno respecto al dinero.

"¿Queréis cuentas en común o separadas? ¿Qué piensa tu pareja de los créditos? ¿Cuáles son sus prioridades de gasto a futuro? O si es más de invertir, de ahorrar, compartir una misma visión financiera", reflexiona.

Basándose en su experiencia, afirma que muchas relaciones se rompen porque nunca tuvieron estas conversaciones, por eso, recomienda hacerlo cuanto antes ya que "es un pilar fundamental para que una pareja funcione a largo plazo".

Así que "si todavía no habéis hablado de todo esto", Arieta aconseja hacerlo, ya que "así sabrás si realmente esa persona es para ti", concluye.