Sonia, madre con dos hijas, sobre cómo llena la nevera con 50 € a la semana: "Hago la compra para cuatro personas"

Sonia es madre de familia y, como muchas otras madres, ha tenido que aprender a estirar el dinero sin renunciar a una alimentación equilibrada en casa.

"Me das 50 euros y te hago la compra de la comida para cuatro personas durante una semana", dice con una sonrisa mientras recorre los pasillos del supermercado con su lista perfectamente planificada.

Y es que lo suyo no es improvisación. Sonia lleva años organizando menús semanales, comparando precios y buscando alternativas económicas sin perder calidad.

"Acompáñame que te voy a enseñar qué productos añado", comenta en su cuenta de Tiktok mientras repasa su lista: calabaza, pimientos, cebolla, zanahoria, berenjenas, calabacines, tomates y guisantes.

"Las verduras son la base de casi todas nuestras comidas, se pueden usar en purés, guisos o salteados, y dan mucho juego", explica.

A la hora de los hidratos, Sonia tiene claro qué no puede faltar. "Como hidratos de carbono añadiremos patatas, pasta, arroz y garbanzos que también nos aportan proteína", confiesa.

Su cocina se basa en combinar bien los alimentos para aprovecharlos al máximo. "De un kilo de garbanzos saco un cocido, una ensalada y una crema. Solo hay que organizarse", dice mientras sonríe con orgullo.

¿Comer bien por solo 50€ a la semana para 4 personas? 🛒✅ ¡Sí, se puede! He preparado la lista de la compra con todo lo necesario. Si quieres saber el menú, comenta QUIERO y te lo envío 👇💬.

Las proteínas las consigue sin gastar de más. "Para nuestros guisos y guarniciones también utilizaremos tomate triturado natural como fuente de proteína", aclara.

Además, añade a su lista "huevos, mozzarella, atún al natural, magro de cerdo, longaniza, pechuga de pollo y bacalao. Son productos que duran, se pueden congelar y sirven para varias recetas. Con un poco de imaginación, no hace falta gastar mucho", explica.

El truco de Sonia está en cocinar en casa y evitar el desperdicio. Congela lo que sobra y aprovecha cada ingrediente.

Y es que tal y como detalla, "con 50 euros se puede comer bien, solo hay que dedicarle un rato a planificar y no dejarse llevar por los caprichos del momento", concluye convencida.