Montse Cespedosa, 27 años en banca: "Cuidado con ser propietarios al 50 %, podría costaros miles de euros"

En España aproximadamente el 74 % de las personas que adquieren una vivienda lo hacen en pareja, lo que implica que más de siete de cada diez compradores invierten juntos en su hogar, según datos del último análisis de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI). Concretamente, entre las comunidades con más parejas que compran juntas su vivienda destacan: Extremadura (83,3 %), Andalucía (79,7 %), Castilla-La Mancha (79,5 %) y Murcia (79,3 %).

Sin embargo, esta decisión compartida, que en principio puede parecer sencilla, también puede acarrear complicaciones si no se reflejan adecuadamente las aportaciones de cada uno de los miembros de la pareja. Y es que, comprar una vivienda en pareja, no solo implica elegir juntos un inmueble y firmar una hipoteca, sino también conocer y respetar ciertos criterios legales y fiscales. De lo contrario, lo que comienza como una ilusión común puede terminar en un problema serio con Hacienda.

Sobre este punto advierte la experta en finanzas Montse Cespedosa, quien lanza una advertencia clara: "Si compras en pareja ten en cuenta esto porque te voy a evitar un futuro marrón con Hacienda". Según explica, uno de los errores más frecuentes es no reflejar correctamente las aportaciones reales de cada miembro de la pareja a la hora de firmar.

"Si compráis dos, tanto la compraventa como la hipoteca deben coincidir con el porcentaje aportado por cada uno", señala. Y pone un ejemplo muy concreto: "Si uno de los dos aporta más dinero, se debe equilibrar al porcentaje de compra, como por ejemplo un 60-40 % o un 70-30 %".

De no hacerlo así, Hacienda podría interpretar esa diferencia como una donación encubierta y actuar en consecuencia. "Si no, Hacienda podría entender que es una donación encubierta y venirte una buena complementaria", concluye.

Qué es una donación encubierta

Una donación encubierta ocurre cuando una persona transfiere dinero o bienes a otra sin dejar constancia oficial de que se trata de una donación y sin pagar los impuestos correspondientes. En el caso de la compra de vivienda en pareja, esto sucede cuando uno de los dos aporta más dinero para la compra, pero ambos figuran como propietarios al 50 % sin que se declare esa diferencia.

Para Hacienda, esta práctica puede considerarse como una forma de ocultar una donación, lo cual puede conllevar importantes sanciones económicas. El problema no suele detectarse en el momento de la compra, sino más adelante, cuando hay una revisión fiscal, se produce una separación o fallece uno de los titulares.

Si la Agencia Tributaria determina que hubo una donación encubierta, puede exigir el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, más los intereses de demora y en algunos casos, una sanción. Esto puede suponer un coste de varios miles de euros que solo pueden evitarse con una buena planificación previa, como advierte Montse Cespedosa.

Por todo ello, los expertos insisten en la importancia de que tanto la compraventa como la hipoteca reflejen con exactitud el porcentaje que cada uno aporta, ajustando el reparto de la propiedad en consecuencia.