Antonio, emprendedor, sobre comprar la primera vivienda: "Con 3.000 € al mes, podéis optar a una casa de más de 290.000"

Comprar una vivienda en pareja es una de las opciones más ventajosas en España, ya que permite acceder a préstamos hipotecarios de mayor cuantía, mejorar condiciones de financiación y repartir gastos y carga financiera. En España esta es una opción que eligen el 74 % de los compradores, según los datos del último análisis de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

Este perfil suele corresponder a personas de entre 35 y 54 años, con empleo estable y capacidad de ahorro. Pero en un contexto de precios al alza y tipos de interés cambiantes, muchas parejas se hacen la misma pregunta: ¿cuánto dinero hay que tener ahorrado y qué cuota mensual es realmente asumible según el sueldo conjunto?

El emprendedor y experto en hipotecas, Antonio Costa, responde a esta duda en uno de sus vídeos de Tik Tok. Una duda cada vez más común entre parejas españolas con ingresos estables. En concreto, el experto pone de ejemplo el caso de una pareja en la que cada uno cobra 1.500 euros al mes, lo que suma unos ingresos conjuntos de 3.000 euros. "El endeudamiento que os podéis permitir si pedís una hipoteca es de un 35 %, por lo que podéis pagar una cuota mensual de 1.050 euros", explica Antonio Costa.

A partir de esa cifra, aplica su fórmula habitual: "Si dividimos esa cuota entre 0,004, nos podremos permitir una hipoteca de 262.000 euros". Dado que normalmente los bancos financian hasta el 90 % del valor de la vivienda, esa cantidad permitirá acceder a un piso de 292.000 euros.

Pero no todo es financiación: "Voy a tener que poner el 10 % de entrada y el 10 % para los gastos, lo que nos da un resultado de 28.500 euros para la entrada y otros 28.500 euros aproximadamente para los gastos", detalla. En total, la pareja necesitaría unos 57.000 euros ahorrados para afrontar la compra.

"Si aún no tienes esos 57.000 euros de ahorro, tienes que marcarlos como objetivo porque sino nunca vas a poder comprarte una vivienda, esto es lo más importante", concluye.

Costa insiste en que este cálculo es aplicable a muchas parejas con ingresos estables, pero recalca que el ahorro previo es clave para no caer en un endeudamiento excesivo o en condiciones hipotecarias poco favorables. Además, es importante tener en cuenta que los bancos no solo valoran los ingresos, sino también la estabilidad laboral, la ausencia de deudas previas y el historial financiero de cada solicitante.

Por eso recomienda metas concretas y realistas a corto y medio plazo. Metas tan sencillas, como marcarse un objetivo claro de ahorro mensual, es fundamental. Ya sean 300, 400 o 500 euros al mes. Cualquier cantidad fija te ayudará a entrar en la rueda del ahorro mensual y acercarte a esos 57.000 euros necesarios.