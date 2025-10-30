Lourdes, madre con 11 hijos, sobre cómo llena la nevera sin arruinarse: "Hacer compra cada 30 días es un error"

En los últimos años en España, llenar la nevera se ha convertido en una tarea cada vez más difícil para muchas familias. Y es que la constante subida de los precios en la cesta de la compra y supermercados es ya una realidad cotidiana. Solo en el último año, los alimentos han subido un 2,5 %, pero lo más alarmante es que, desde 2021, el incremento acumulado supera ya el 35,5 %.

Un aumento que golpea con fuerza el bolsillo de miles de hogares, especialmente aquellos con hijos o numerosos, donde cada subida en el ticket del supermercado se nota todavía más. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto medio anual de los españoles en el supermercado ronda los 6.300 euros. Una cifra que apenas cambia entre comunidades, aunque Madrid destaca por tener el mayor margen de ahorro, con diferencias de hasta 4.270 euros según el establecimiento donde se compre.

La situación es todavía más complicada para las familias numerosas. En España existen cerca de 800.000 hogares de este tipo, con tres hijos de media por familia, según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Para estas familias, el presupuesto en alimentación no ha dejado de crecer y exige cada vez más planificación y esfuerzo.

Sin embargo, en medio de este contexto, algunas madres han sabido adaptarse y encontrar estrategias para no desbordar su economía. Este es el caso de Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos, que cada semana logra organizarse con todos ellos para alimentar a su numerosa familia sin perder el control del gasto.

El control del gasto empieza en la organización y Lourdes lo tiene claro: la clave está en planificar bien las compras. "El tema de la compra es un tema que nos quita el sueño porque es una fuente de gasto, también puede ser una fuente de ahorro", explica. Y en una casa con 11 hijos, cualquier pequeño ajuste puede marcar una gran diferencia a final de mes.

Una de las dudas que más le plantean es precisamente cómo logra organizarse para alimentar a toda la familia sin que se dispare el presupuesto. "Lo que hacemos es una compra semanal". Una rutina que no solo le permite controlar mejor los alimentos, sino también evitar el despilfarro. " Lo más importante es hacer la compra en función del espacio que tengas", aclara.

A Lourdes le preguntan a menudo por qué no hace una compra mensual, que a priori podría parecer más eficiente. Pero su experiencia le ha demostrado lo contrario: "Personalmente yo me gasto más dinero cuando hago la compra mensual. Es mejor ir haciendo la compra semanal porque cuando hay mucho se lo van comiendo como si no hubiera un mañana y es más difícil de controlar".

Otro truco que le funciona es aprovechar la venta a granel. Comprar grandes cantidades de algunos productos básicos puede suponer un ahorro considerable, pero siempre con una condición: tener espacio suficiente para almacenarlo todo. "Aunque se abaraten los costes, es importante comprar en función al espacio de almacenaje que tenemos, yo tengo el espacio que tengo y el espacio también es dinero", afirma.

Adaptarse a las limitaciones de la cocina y de la casa, es tan importante como calcular el presupuesto. "Por eso el hecho de comprar a nivel semanal también me ayuda a tener más orden y a tener más controlada mi cocina", concluye.

¿Qué productos se han encarecido más?

Aunque la subida media de la cesta de la compra ha sido del 2,5 % en el último año, los productos básicos y frescos son los que más han visto incrementado su precio. Un factor que ha afectado de lleno a muchos hogares y más aún a familias numerosas como la de Lourdes. Uno de esos productos que ha liderado las subidas con un impresionante 54 % ha sido el café molido.

A este producto le siguen otros como los plátanos de Canarias (+ 36 %), los limones (+33 %) y los huevos (+30 %). También destacan otros productos como el chocolate con leche (+29 %) y el filete de aguja de ternera (+22 %). En cuanto a las frutas y verduras frescas, han subido entre un 6,7 % y un 8 % respectivamente.

Unas cifras que reflejan como la inflación alimentaria está golpeando más de lleno en esos productos que usamos en el día a día y que forman parte de cualquier cocina en España. Números que influyen cada día también en los menús y cestas de la compra de miles de familias en España que cada vez más necesitan hacer malabares para que no falte lo esencial.