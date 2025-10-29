Andrea Vicente, ante el 47 % de infidelidad en España: "En una relación 100 % sana, hay acceso al móvil de la pareja"

Las infidelidades en España siguen siendo una realidad habitual. Y es que, un 47 % de los españoles reconocen haber sido infieles, según un estudio del CIS. Así lo ha recordado también la psicóloga y experta en relaciones Andrea Vicente, en su reciente paso por el podcast de ZZEN.

Una charla en la que ha profundizado en qué define realmente a una pareja sana, pero en la que también ha arrojado luz sobre las dinámicas de la infidelidad y esos pequeños gestos cotidianos, que a menudo pueden llegar a pasar desapercibidos, pero tras lo que se puede esconder una infidelidad.

Para la experta, hay ciertos comportamientos en apariencia inocentes que pueden ser señales de alerta: "Para mí, tener pareja y darle like a otra persona porque es atractiva en redes sociales, es el comienzo de una infidelidad porque realmente creo que estás fallando en tu disciplina de tener pareja", asegura. La clave, dice, está en la intención y en la percepción que se tiene dentro de la relación.

"Tú puedes ver esa foto y pensar, 'qué chica más guapa', pero hay que entender que cualquier conducta tiene algo detrás o puede ser percibida como algo. Por eso, todo hay que hablarlo y preguntar en pareja cómo gestionar estas cosas. Hay que hacer pactos de compromiso en pareja".

Vicente insiste en que muchos conflictos de pareja podrían evitarse si se hablara abiertamente de expectativas y límites. "La comunicación es la base de cualquier relación y los pactos de compromiso, que yo hablo mucho en terapia, no los hablan, los dan por hecho". Según la psicóloga, no basta con querer a alguien, hay que construir una convivencia con acuerdos conscientes y comunicados.

Sobre las relaciones que han pasado por una infidelidad, la experta lanza un aviso claro: hay señales que indican que se podría volver a repetir. "Si esa tercera persona no ha desaparecido, si no toma responsabilidad del acto, te echa la culpa o no quiere hablar del tema... Para perdonar tenemos que saber lo que estamos perdonando y saber todos los detalles". También añade que "la persona que no quiere responder a las preguntas es que no quiere tomar responsabilidad sobre ello y probablemente se vuelva a producir".

Una de las principales pistas que menciona está en los teléfonos móviles: "En una relación sana, la pareja debería tener acceso a nuestro teléfono. Yo siempre digo, no hay que controlar los móviles, pero una persona que tiene confianza le da igual dejar el móvil boca arriba o que tu pareja en un momento dado le pida mirar alguna cosa. Cuando los móviles son como que no se pueden tocar o las parejas empiezan a cambiar las contraseñas, cuidado. Eso da desconfianza".

Andrea Vicente también se apoya en su experiencia personal: "Yo he sido fiel y también he sido infiel de joven y yo el móvil lo escondía, iba conmigo. De hecho, tuve una pareja que me di cuenta que me fue infiel porque le cogí el móvil para hacerme una foto y al cogerlo me lo quitó. Me fui al aseo para verlo y como tenía la contraseña, miré el móvil y ahí lo vi. El móvil es un gran detector de infidelidades", asegura.

Eso sí, matiza que el control excesivo también es una señal de alerta, pero en sentido inverso: "Tiene que haber transparencia, pero si mi pareja está todo el rato controlándome, eso no. Ahí la otra persona tiene un problema de inseguridad o celos que tiene que resolver. En ese caso sí que hay que cambiar la contraseña y no soy partidaria de dejar el móvil".

La psicóloga concluye con un consejo clave para cualquier pareja que quiera consolidarse: "Si solo pudiese dar un consejo para una pareja sólida y duradera, sería que la clave es que trabajen lo más grande: el pilar de la comunicación. Si tú tienes una buena comunicación, vas a tener el resto de pilares de la relación bien", concluye.