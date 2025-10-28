Silvia Llop, experta en relaciones: "Si tu pareja te ignora durante días, estás viviendo la 'ley del hielo'"

Las relaciones de pareja son muy complejas y están llenas de señales que pueden llevarnos a pensar que nos encontramos en una relación tóxica sin apenas darnos cuenta. Es importante detectarlo para poder actuar antes de que sea demasiado tarde.

En este sentido, la experta en terapia de parejas, Silvia Llop, ha pasado por el podcast Un alto en el camino con Susana Pedreira en Onda Cero, donde ha hablado acerca de la toxicidad en la pareja y cómo puede llegar a afectar a quien la sufre.

La experta ha hablado en muchas ocasiones de las relaciones tóxicas, haciendo referencia a un problema habitual en el que uno de los integrantes de la pareja deja de hablar e incluso no coge las llamadas, o si están juntos, incluso se marcha.

Esto se debe principalmente a que una de las principales características de las relaciones tóxicas es que "no se asumen responsabilidades", y según Silvia Llop, en su lugar, "se echan balones fuera y se culpabiliza al otro".

El silencio que daña la autoestima

Cuando se tiene una discusión con tu pareja y algo te molesta, tratas de hablarlo, pero en lugar de comunicarse, la pareja desaparece. Si la otra parte no responde a las llamadas, deja de responder mensajes o te ignora durante días o semanas como si no existieses, puede ser una señal de relación tóxica.

Cuando después reaparece, actúa como si nada hubiese pasado y se niega a hablar del problema, es una mala señal que puede advertir de que es mejor huir de esa relación. De hecho, se llega a un punto en el que el afectado acaba pidiendo perdón, cuando el culpable es la otra parte.

"Una de las características principales de las relaciones tóxicas es que no se asumen responsabilidades, sino que se echan balones fuera y se culpabiliza al otro", explica Silvia Llop, recalcando que se trata de un mecanismo que convierte a la víctima en culpable y al agresor en víctima.

En uno de sus artículos, la psicóloga es aún más directa sobre este comportamiento cuando se utiliza como castigo por negarse a mantener relaciones sexuales. Esto lleva a muchas personas, sobre todo mujeres, a ceder y tener una relación rápida en lugar de soportar enfados, reproches o incluso la 'ley del hielo'.

Sobre este asunto, la experta lo tiene claro: "Lamento comunicarte que, si tu pareja te castiga con enfados, indiferencia o incluso venganzas cada vez que no te apetece hacerlo, eso es una bandera roja del tamaño de Pekín".

¿Qué es la 'ley del hielo' en las relaciones?

Las peleas son algo que puede suceder en cualquier pareja, así como en las relaciones de amistad o con familiares. El verdadero problema no es que ocurran, sino que esos conflictos no se resuelvan, ya que pueden enquistarse y afectar gravemente a la salud mental.

Tras una discusión, lo normal es hablar con la otra persona, con la que se mantiene un vínculo, para así resolver el problema. Si esta persona no responde a los intensos de interacción, se estará aplicando lo que se conoce como 'ley del hielo'.

Se conoce como la 'ley del hielo', cuando una persona invalida las emociones de otra y le niega la oportunidad de explicarse y expresar una opinión. Dicho de otra forma, una persona aplica la misma cuando acaba por ignorar por completo a la persona con la que ha tenido un conflicto.

Se trata de un recurso que se basa en diferentes comportamientos para ignorar a una persona, siendo habitual que haya personas que realicen este tipo de acciones de una forma inconsciente. Otras, en cambio, las usan para dañar a los demás.

Esta actitud puede terminar con una relación, ya sea sentimental, familiar o de amistad, y muchos estudios han podido demostrar que reduce la satisfacción de la relación, así como los sentimientos de intimidad y acaba reduciendo la capacidad por comunicarse de una manera saludable.

Se puede así considerar que la 'ley del hielo' es un tipo de violencia silenciosa que puede llegar a tener consecuencias físicas y/o psicológicas. La persona ignorada sufre de desgaste, frustración y desmotivación, unas emociones que pueden provocar un gran daño en la relación.

¿Por qué se aplica la 'ley del hielo'?

Los expertos en psicología de pareja hablan de una serie de motivos habituales por los que una persona puede llegar a aplicar la 'ley del hielo' a otra persona, lo que sucede con una mayor frecuencia de lo que uno pueda pensar.

Algunas personas que la utilizan culpan a otros de un problema que tienen ellos o ellas, de manera que es una estrategia con la que tratan de hacer desaparecer el problema ignorando al otro, cuando realmente es un comportamiento que termina por empeorar las cosas.

Otras, en cambio, pueden ignorar a las personas con el objetivo de castigar o dañar a los demás. Esto es debido a que, cuando una persona aplica a través de la ley del hielo, suele intentar acceder a quien lo aplica para solucionar esta situación.

De esta forma, ignorar es violencia para la persona porque se trata de una forma de manipular emocionalmente y agredir de alguna manera a la otra persona a través de las emociones.

También puede darse el caso de que haya quienes consideran que aplicar la 'ley del hielo' sobre la pareja, amigos o familiares es lo mejor que pueden hacer ante un problema, en ocasiones porque quieren tener más tiempo para ellas, pero no lo transmiten a la otra parte.