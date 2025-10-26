Manuel (41), abogado: "Poner la casa a nombre de los dos es muy romántico, pero le estás regalando 30.000€ a tu pareja"

Comprar una casa es una de las decisiones más importantes que se pueden tomar como pareja. Supone dar un paso gigante hacia la estabilidad y fijar las bases para un proyecto de futuro a largo plazo.

Para evitar errores a nivel legal o contractual, muchos optan por consultar a expertos antes de tomar la decisión. Es el caso de Carlos, que analiza el abogado Manuel Requena en su cuenta de TikTok @manuelrqna.

Carlos va a comprarse con su pareja un piso de 250.000 euros. Para el que van a pedir una hipoteca de 190.000 euros que pagarán a medias. "Ella no pone entrada y yo pongo 60.000 euros. No sé si poner la casa a nombre de los dos", se pregunta.

El abogado ha sido muy contundente para resolver la duda de Carlos: "Poner la casa a nombre de los dos está muy bien como acto romántico, pero si lo firmas así directamente le estás regalando 30.000 euros el día de la firma".

"En un futuro puede que incluso mucho más dependiendo de las circunstancias", añade Requena. El abogado asegura que si inscribes la vivienda 50-50 en el registro de la propiedad, "lógicamente va a constar que eres dueño de la mitad".

"Eso será lo que cuente si algún día os separáis o vendéis, no importa quién haya puesto más dinero. Si no está reflejado en la escritura cuando compréis la casa, pues se entiende que ambos habéis aportado lo mismo", señala el abogado.

Además, se añade otro factor: Hacienda. Según Requena, al haber puesto toda la entrada "y ella nada", Hacienda puede interpretar que "hay una donación encubierta".

En ese caso, la Agencia Tributaria podría reclamar a Carlos tanto el impuesto de donaciones, como el impuesto de IRPF al donante.

Para el abogado, lo correcto sería "hacerlo constar ante notario y reflejar el importe o el porcentaje real de propiedad según las aportaciones totales de cada uno".

Así Carlos se aseguraría de que Hacienda no considere que ha hecho una donación y que en el registro se refleje su porcentaje real de propiedad. "Si algún día os separáis, nadie puede reclamarte la mitad de algo que tú has pagado en mayor parte", comenta.

Si al final optan por poner el piso 50-50, el abogado tiene un último consejo: "Firma un documento privado en el que conste que tú estás aportando esos 60.000 euros de capital inicial, por si en el futuro tienes que reclamárselos o compensarlos de alguna manera".