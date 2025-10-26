Un abogado, sobre casarse en gananciales: "Si ganas 2.000 € al mes, olvídate de tu sueldo, todo se divide al 50%"

La evolución de los matrimonios en España es un espejo claro de cómo ha cambiado la sociedad española en la última década. Una de las transformaciones más significativas tiene que ver precisamente con el régimen económico elegido por las parejas para casarse en España, pero también por ese mayor interés existente en los matrimonios en lo que se refiere a la claridad, la autonomía y la protección de su economía personal.

Y es que, mientras el 92,3 % opta ya por la separación de bienes, sólo el 5,1 % prefiere el régimen de gananciales y apenas un 2,5 % elige otras fórmulas. Así lo reflejan los últimos datos del Centro de Información Estadística del Notario (CIEN), que confirman una tendencia cada vez más fuerte de parejas que quieren mantener su independencia financiera, también dentro del matrimonio. Una decisión que, aunque pueda parecer un mero trámite, tiene implicaciones claves en el futuro de cada miembro de la pareja, especialmente en caso de divorcio.

Por ello es fundamental conocer cómo funciona este sistema en España, ya que dependiendo del lugar, el régimen puede cambiar totalmente. En Cataluña o en Baleares, por ejemplo, la separación de bienes se aplica por defecto. Pero en muchas otras comunidades se impone el régimen de gananciales o uno similar, a menos que se solicite expresamente lo contrario. Un detalle legal que puede marcar la diferencia.

Sobre esto mismo advierte el abogado inmobiliario Alberto Sánchez en uno de sus vídeos virales en redes sociales, donde explica con claridad las consecuencias económicas que puede tener no informarse bien antes de casarse: "Mucha gente lo desconoce", advierte el experto. Y las consecuencias pueden ser mucho más serias de lo que esperamos.

"Si una persona gana 5.000 euros al mes y su pareja gana 1.000 euros y están casados en régimen de gananciales, es como si la que gana 5.000 le regalase 2.000 euros todos los meses a la otra", explica. Y es que, este régimen implica que " todo el dinero que generes durante el matrimonio, ya sea por trabajo, por rentas, por inversiones, serán dinero común", advierte Sánchez.

Es decir, se crea un único patrimonio compartido que, en caso de divorcio, "se va a dividir al 50%, da igual quién haya aportado más y quién haya aportado menos". Por ello insiste en la importancia de informarse y tomar decisiones conscientes, no automáticas.

"La buena noticia es que puedes escoger tu régimen económico antes de casarte o incluso después de haberte casado. Tan solo tenéis que ir al notario y establecer un nuevo régimen económico". Una visita al notario, en muchos casos, puede ser la diferencia entre un reparto justo y uno que no lo sea tanto.

Qué implica la separación de bienes

Optar por la separación de bienes no es solo una decisión económica, también es una forma de entender la vida en pareja con mayor independencia. Este régimen permite que cada cónyuge mantenga por separado su patrimonio y en el que lo que la persona tenía antes de casarse y lo que consiga después sigue siendo suyo, sin compartirlo automáticamente con su pareja.

Eso no implica que cada uno vaya por libre. Ambos tienen la obligación de contribuir a los gastos del hogar de forma proporcional a lo que ganan y esto incluye: los gastos del cuidado de los hijos, los gastos de la vivienda, la salud familiar... Incluso en el caso de que uno trabaje fuera, el tiempo y esfuerzo dedicados a la familia cuentan como una aportación válida y pueden ser reconocidos en caso de divorcio.

Por lo que, si estás pensando en casarte bajo este régimen, lo primero es informarte de qué sistema se aplica por defecto en tu comunidad. En muchas regiones, los gananciales entran en vigor automáticamente si no se indica lo contrario, como advierte Alberto Sánchez.

Para cambiarlo, la mejor opción es acudir a un notario y firmar unas capitulaciones matrimoniales, un acuerdo que fija las reglas económicas del matrimonio. Este trámite puede realizarse antes o después de la boda. Sin embargo, en el caso de estar ya casados, tendréis que repartir primero los bienes comunes a partes iguales para empezar desde cero.