Ana Mena (28), sobre su primera experiencia sexual y la presión que sintió: "Mi primera relación fue con casi 25 años"

Ana Mena está de vuelta tras todo un año de silencio discográfico. Su regreso llega con el lanzamiento de "Lárgate", un tema con el que la artista asegura sentirse "muy contenta" por la acogida del público. Un nuevo single que marca el inicio de una etapa renovada en su carrera y en la que también se ha mostrado más abierta y personal que nunca.

En una de sus últimas entrevistas concedida en el programa Cara C de Los 40, la cantante malagueña se sentó frente a la periodista musical y jurado de Operación Triunfo, Cris Regatero, para hablar sin filtros sobre su vida profesional y emocional.

Durante la conversación, la cantante no dudó en abrirse sobre su relación con el actor Óscar Casas, a quien considera una figura clave tanto en lo personal como en lo artístico: "Es casi parte de mi equipo. Se involucra mucho en las cosas que hago y eso me hace sentir súper valiosa", confesó con cariño.

También hubo espacio para hablar del amor, de las inseguridades y del proceso personal que ha vivido en los últimos años. Ana Mena comenzó sincerándose por la forma en la que vive sus relaciones a distancia que, para su sorpresa, ha sabido manejar mejor de lo que ella misma esperaba.

"Las relaciones con pantallas de por medio las llevo mucho mejor de lo que me esperaba porque cuando hay de verdad una persona que está, que te demuestra todos los días, con la que tienes una comunicación tan fluida y tan natural y con la que una puede mostrarse vulnerable y esa persona sigue ahí...".

“Mi primera experiencia sexual con un chico fue con 24, casi 25 años… Muy tarde para lo que se supone que está estipulado” @AnaMenaMusic se sincera con @Crisregatero en Cara C sobre la presión social sobre el sexo 🔥 Reividicando que “no existe una edad y todo fluye y al final… pic.twitter.com/lmeiRDlDbJ — LOS40 (@Los40) October 22, 2025

Esa capacidad de mostrarse tal cual es, no siempre le fue fácil, confiesa. "A mí que encima siempre me ha costado muchísimo abrirme. He llegado a pensar que nunca sería capaz de hacerlo y de repente ha llegado alguien que me ha cambiado el chip. Lo llevo mucho mejor de lo que jamás me habría imaginado".

La cantante malagueña ha reconocido que durante muchos años fue muy reservada en el terreno emocional, especialmente en el ámbito sentimental. "Siempre he sido un poco reservada y he tenido extremo cuidado con las relaciones sentimentales. Con las relaciones sexuales empecé muy tarde para lo que se supone que está estipulado por norma. Pero cada persona tiene su ritmo", afirmó.

Tampoco evitó hablar de la presión social que sintió durante mucho tiempo por ello: "He llegado a sentirme presionada muchas veces por lo que se supone que tiene que pasar a cierta edad. Luego con los años te das cuenta de que es absurdo y de que cada persona tiene su ritmo y que no hay un momento para cada cosa sino cuando tú lo sientes".

Esa presión también le afectó en su intimidad. "Mi primera experiencia sexual con un chico fue con 24, casi 25 años, entonces de los 18 que yo terminé mi primera relación hasta los 25 pasan años en los que tú a ti mismo te estás fustigando", confiesa. Incluso recordó haber llegado a mentir en entrevistas para evitar ser juzgada por esa parte de su vida: "Recuerdo incluso entrevistas cómicas en las que me preguntaban sobre mi primera experiencia sexual y yo recuerdo mentir en esas entrevistas porque no sentía la seguridad en mí misma para decirlo".

La cantante reconoce que algunas de sus experiencias sentimentales del pasado no fueron positivas y eso la ha afectado de forma directa: "Yo analizaba mucho la situación antes de dar cualquier paso para asegurarme y como venía de experiencias en las que no me habían tratado muy bien, cada vez te vuelves una persona que a la que le cuesta más mostrarse vulnerable y tardé mucho en dar algunos pasos y sentí mucha presión también. Al final lo sufres en conversaciones en las que te quedas callada".

Una confesión que ahora en cambio ha compartido con libertad y con una intención clara: hacer que otras chicas no se sientan solas. "Son cosas de una y cosas íntimas pero si esto puede servir de alguna manera como mensaje para otras chicas que sientan que aún no ha llegado el momento y se sientan presionadas por la sociedad y por lo que dicta, me contenta poder hacerles ver que no hay tiempo ni edad para eso y que la decisión al final la tiene una y no es ni pronto ni tarde".