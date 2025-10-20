Ricardo Gulias, asesor financiero: "Si tu pareja gana 2.100€ y tu 2.800€, podéis comprar esta vivienda"

El experto, Ricardo Gulias, y una pareja estrenando una vivienda.

Comprar una vivienda en España es de los retos más grandes que tienen los jóvenes a corto, medio o largo plazo. El aumento imparable del alquiler y del precio de compra hace cada vez más complicado este objetivo.

Es el caso de Manuel, un joven de 23 años que ha escrito a un experto en hipotecas para conocer qué hipoteca se podría permitir en base a sus condiciones económicas.

Manuel tiene un sueldo de 2.800 euros al mes. Mientras que su novia, de 22 años, cobra 2.100 euros.

Además, esta pareja detalla al asesor financiero que tienen 30.000 euros ahorrados y ningún préstamo.

Con estos datos encima de la mesa, el experto Ricardo Gulias ha solucionado las dudas de la pareja en sus redes sociales (@ricardo_gulias).

"Manuel, tú y tu novia tenéis unos ingresos muy buenos y además tenéis ahorro suficiente para poder ir a hacer una hipoteca al 100% de compra", explica.

El asesor financiero recomienda comprar "lo más barato siempre posible", pero cree que esta pareja podría llegar a comprar una vivienda de 450.000 euros.

Gulias señala que "por vuestra juventud necesitaríais en torno a 25.000 euros". Por lo que aún les quedaría "algo de líquido para que no os descapitaliceis totalmente".

Este experto en hipotecas es también director general de RN Tu solución hipotecaria, una empresa de intermediación financiera.

Ricardo Gulias lleva más de 26 años en el mundo de las hipotecas. Y, tras haber gestionado más de 20.000, muchos jóvenes (y no tan jóvenes) le plantean sus dudas en las redes sociales.