Qué es el 'on-again, off-again': la relación de Stella del Carmen y Alex Gruszynski tras más de 25 años de amistad

Lo suyo es una de esas historias que parecen sacadas de una película. Y es que Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski se conocen, nada más y nada menos, que desde que iban a la escuela infantil en Los Ángeles.

Allí empezó una amistad que, con los años, acabaría convirtiéndose en una de las relaciones más buscadas por los objetivos de los paparazzis.

En 2015 comenzaron a salir y, durante varios años, fueron inseparables. Pero como pasa en muchas parejas, no todo fue perfecto. En 2019 decidieron poner punto final a su relación y seguir por caminos diferentes, dando paso al clásico "on-again, off-again" que tanto vemos en las parejas de hoy en día.

Este concepto, que a muchos los coge desprevenidos, no es otra cosa que como se dice en inglés cuando una pareja corta y vuelve de nuevo. Una decisión que la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith también puso en práctica en su adolescencia, adentrándose en la experiencia de vivir otros amores.

Durante esos años separados, Stella se centró en su carrera y en sus proyectos personales, mientras que Alex continuó desarrollándose en el mundo audiovisual. Pero aunque la distancia y el tiempo los separaron, nunca perdieron el contacto.

En 2023, después de varios años sin estar juntos, volvieron a encontrarse. "¡Podré pasar todo el tiempo con mi persona favorita en la tierra para siempre!", escribió Stella en redes sociales confirmando que habían retomado la relación.

Esta vez, ambos parecían más maduros y seguros de lo que querían. Y es que aunque parece que lo intentaron, el amor, nunca se había ido del todo, y volvió a tener más fuerza que nunca.

Tanto que, solo un año después, en 2024, llegó la gran noticia: Antonio Banderas se convertiría en padrino de boda.

Los jóvenes se comprometieron para darse el sí quiero en una boda llena de sorpresas y lejos de los ojos de los curiosos, este pasado sábado 18 de octubre en Valladolid.

Para Stella, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, fue un momento muy especial. Y es que aunque creció entre España y Estados Unidos, siempre ha mantenido un vínculo muy fuerte con sus raíces españolas, y por eso tenía claro que quería celebrar su boda en tierras castellanas.

Una historia que está a la última y que demuestra que a veces las segundas oportunidades sí funcionan.

Así, después de más de 25 años de conocerse, Stella y Alex parecen haber encontrado el equilibrio entre la amistad y el amor. Y hoy, su relación es el reflejo de que, cuando hay cariño sincero y respeto, incluso una historia "on-again, off-again" puede tener un final feliz.