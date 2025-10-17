José Carbonell, sobre los amigos con derecho a roce: "Da el 80% pero nunca te entregues al 100%, es un error"

En España, más del 40% de las parejas están a favor de las relaciones abiertas según RTVE, mientras que entre un 15% y un 22% de los amigos "con derecho a roce" terminan evolucionando hacia una relación romántica, según apuntan varios estudios al respecto. Dos tipos de relaciones cada vez más comunes pero llenas de matices que requieren tener en cuenta ciertas precauciones emocionales, tal y como advierte en uno de sus vídeos el psiquiatra José Carbonell.

Y es que, las parejas convencionales ya no son el único molde aceptado. Cada vez más personas optan por formas de relación alternativas, como los "amigos con derecho a roce". Estos vínculos, que combinan afecto, relaciones y libertad individual, tienen sus propias normas y límites como advierte el experto.

"Amigos con derecho a roce: cada uno tiene que dormir en su casa, nos veremos en los viajes que nos organicemos, nada de eventos familiares, quizás sí en eventos sociales, nada de buenas noches y buenos días", explica Carbonell. Una definición que ilustra las reglas no escritas que suelen acompañar a este tipo de relación, donde la independencia es clave y los gestos cotidianos de una pareja tradicional quedan a un lado.

Una línea difusa entre intimidad y desvinculo que también se refleja en otras áreas de la relación: "Si nos aburrimos tenemos que poder tener relaciones con otras personas pero no es necesario que nos lo contemos", apunta el psiquiatra. Aquí no se trata de una relación abierta con acuerdos explícitos, sino de algo distinto. "No estamos hablando de relaciones abiertas, sino de algo que cada vez ocurre más frecuentemente en la sociedad actual.".

Este tipo de relación puede ofrecer una especie de equilibrio a quienes no se sienten identificados con los modelos clásicos de pareja: "Es un tipo de relación viable pero depende de cada pareja. Hay gente que encuentra la comodidad en este perfil de relaciones y no en las relaciones prototípicas, matrimonios o de estar todo el día juntos y compartiendo juntos".

Carbonell señala que muchas personas optan por estos vínculos porque ofrecen una sensación de libertad sin renunciar del todo a la intimidad. "Hay otro perfil que son estos amigos especiales, que básicamente no quieren tener hijos, no quieren tener que vivir juntos, no quieren tener que dar explicaciones, pero sí quieren dar a entender a la otra persona que la eligen por delante de muchas otras personas para poder tener estos proyectos".

No obstante, estas relaciones no están exentas de riesgos. Uno de los más comunes es la aparición de sentimientos que no son del todo correspondidos por la otra persona: "Es una realidad y cada vez más frecuente pero hay que protegerse un poco porque puede esta persona decir que hasta aquí has llegado, que tiene un nuevo amigo especial y te das otro gran batacazo".

Ante esta posibilidad, Carbonell ofrece una regla de oro para no salir emocionalmente dañada: "En estas situaciones os recomendaría que deis el 80% del 100%, no os deis totalmente porque hay que tener en cuenta que la otra persona ya inicia la relación poniéndote límites y diciéndote que no se va a entregar al 100%". Según el especialista, mantener una reserva emocional es una forma de autocuidado.