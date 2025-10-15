Elizabeth Clapés, sobre las discusiones en pareja: "El 80% chantajea con romper y no tienen un vínculo seguro"

Todas las relaciones de pareja necesitan de un vínculo seguro como pilar fundamental para que la convivencia sea estable, satisfactoria, conectada y duradera. Un apego sano que debe basarse en la confianza de que la otra persona estará ahí apoyándonos y en una base emocional sólida. Sin embargo, hay dinámicas que pueden poner en riesgo ese vínculo y una de ellas la menciona la psicóloga y experta en relaciones, Elizabeth Clapés, en uno de sus vídeos de TikTok.

"Cuando discutes con tu pareja no puedes amenazar con romper a no ser que realmente quieras romper la relación, pero la amenaza de ruptura o cualquier tipo de chantaje emocional no entra en las discusiones", advierte Clapés en dicho vídeo. Y es que este tipo de amenazas de ruptura durante una discusión, según la experta, es uno de los indicadores de que la relación no se asienta sobre una base emocional estable.

"Cuando tú tienes una relación segura y una relación estable que es hogar para tí y discutes con esa persona, discutes con la tranquilidad de que esa discusión no va a romper el vínculo", explica. Y añade una comparación clave: "También discutes con tu madre, con tu padre o con tu hermana y sabes que esa discusión no va a romper el vínculo".

El problema, tal y como señala, aparece cuando esa seguridad emocional no existe: "En cuanto tú no te sientes segura o seguro, obviamente cuando se da una discusión dices 'va a pasar algo'". Ese miedo a que un conflicto derive en una ruptura real, señala Clapés, es un síntoma de que algo en la relación no está bien afianzado.

Por ello, insiste en la importancia de fortalecer la base afectiva del vínculo: "Hay que trabajar mucho la relación para que llegue un punto en el que las discusiones no hagan tambalear la relación que tenéis porque sí que es verdad que se utiliza a veces como chantaje", concluye.

El apego en las discusiones

La forma en la que cada persona vive y maneja una discusión en pareja está profundamente marcada por su estilo de apego. Esta es una teoría que fue desarrollada por el psicólogo John Bowlby, quien describía cómo las experiencias afectivas tempranas influyen en la forma en la que nos vinculamos emocionalmente en la vida adulta.

Y es que, quienes tienen un apego seguro suelen enfrentarse a los conflictos con mayor calma y confianza. Suelen confiar en que una discusión no implica necesariamente una ruptura, algo que reduce la ansiedad y el uso de estrategias destructivas como la mencionada por la psicóloga.

Por el contrario, las personas con apego ansioso o evitativo pueden interpretar cualquier discusión o desacuerdo como una amenaza grave al vínculo, llevándoles a reaccionar con demasiada intensidad, evasión o incluso técnicas de manipulación o chantaje emocional.

El problema en este tipo de discusiones en pareja radica generalmente en uno de los errores más comunes según los expertos: la discusión desde el miedo y no desde la seguridad. Esta es la razón por la que fortalecer un apego seguro dentro de una relación de pareja y a través de una comunicación honesta, el respeto y la constancia, es clave para evitar crisis innecesarias y construir una convivencia estable y sana a largo plazo.