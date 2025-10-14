Una pareja de jubilados tras 55 años de matrimonio: "No hay que tirar la toalla al primer bache, el secreto es..."

En España, según datos del INE, hay más de 10 millones de parejas que comparten hogar, ya sea con o sin hijos y alrededor de dos millones de parejas de hecho. Y aunque las formas de amar han ido cambiando con el paso de los años, hay historias que siguen inspirando por su autenticidad.

Este es el caso de Corrado y Silvana, una pareja de jubilados italiana que sigue inspirando tras sus 55 años de matrimonio, incluso a las nuevas generaciones y que se daban a conocer recientemente a través de la cuenta de TikTok del creador de contenido Massimiliano Mose. En concreto, la historia de esta pareja de jubilados ya acumula más de 2 millones de reproducciones y cientos de comentarios.

Y es que, esta pareja lleva toda una vida juntos y tienen muy claro cuál es el secreto de una relación de pareja duradera. Massimiliano cuenta que ambos se conocieron en Rimini (Italia) y hace ya más de seis décadas. "¿Creen que todavía existe el amor?" les pregunta el creador del vídeo. "Sí, claro", responden con naturalidad.

Al recordar cómo empezó todo, cuentan: "Nos conocimos allá por 1960 en Rimini y después de 10 años de tira y afloja. Nos casamos y hoy celebramos 55 años de matrimonio". Lo cuentan con humor y sin filtros: "¿Qué fue lo primero que pensó cuando le vio por primera vez?", pregunta el entrevistador.

Una pregunta a la que Corrado responde sin tapujos: "Que era feo, feo y simpático". Una última cualidad que el italiano sigue sin duda conservando como puede apreciarse en el vídeo. También se ríen juntos cuando les pregunta si la gente buena tiene alguna oportunidad: "Sí".

También hay espacio para la reflexión y los buenos consejos, de esos que solo puede dar una pareja que lleva compartiendo con felicidad toda una vida: "Un consejo para las parejas jóvenes: que tengan paciencia y que no se vuelvan locos con el primer bache".

Una pareja en la que no falta el sentido del humor y una gran dosis de compromiso, una evidencia de que el amor duradero también puede existir y resistir el paso del tiempo. Todo ello, en una época actual en la que las relaciones a menudo se viven con prisas y en la que el número de divorcios y separaciones no deja de aumentar en los últimos años en España.