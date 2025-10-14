Una pareja de jubilados.

Una pareja de jubilados.

Relaciones

Una pareja de jubilados tras 55 años de matrimonio: "No hay que tirar la toalla al primer bache, el secreto es..."

Esta pareja de jubilados que lleva más de 60 años juntos, asegura que siguen creyendo en el amor y lanzan un valioso consejo para las nuevas generaciones.

Más información: Fátima Mas, experta en relaciones: "Las separaciones más duras son tras los 40 porque exigen reconstruirse"

Publicada

En España, según datos del INE, hay más de 10 millones de parejas que comparten hogar, ya sea con o sin hijos y alrededor de dos millones de parejas de hecho. Y aunque las formas de amar han ido cambiando con el paso de los años, hay historias que siguen inspirando por su autenticidad.

Sigue aquí a EL ESPAÑOL en Discover

Este es el caso de Corrado y Silvana, una pareja de jubilados italiana que sigue inspirando tras sus 55 años de matrimonio, incluso a las nuevas generaciones y que se daban a conocer recientemente a través de la cuenta de TikTok del creador de contenido Massimiliano Mose. En concreto, la historia de esta pareja de jubilados ya acumula más de 2 millones de reproducciones y cientos de comentarios.

Y es que, esta pareja lleva toda una vida juntos y tienen muy claro cuál es el secreto de una relación de pareja duradera. Massimiliano cuenta que ambos se conocieron en Rimini (Italia) y hace ya más de seis décadas. "¿Creen que todavía existe el amor?" les pregunta el creador del vídeo. "Sí, claro", responden con naturalidad.

mel-robbins-experta-desarrollo-personal-ruptura

Al recordar cómo empezó todo, cuentan: "Nos conocimos allá por 1960 en Rimini y después de 10 años de tira y afloja. Nos casamos y hoy celebramos 55 años de matrimonio". Lo cuentan con humor y sin filtros: "¿Qué fue lo primero que pensó cuando le vio por primera vez?", pregunta el entrevistador.

Una pregunta a la que Corrado responde sin tapujos: "Que era feo, feo y simpático". Una última cualidad que el italiano sigue sin duda conservando como puede apreciarse en el vídeo. También se ríen juntos cuando les pregunta si la gente buena tiene alguna oportunidad: "Sí".

@maxmose_ Esiste ancora l’amore? 🥹🤔 Secondo Corrado e Silvana si 💙😂 #coppia #coppiadivertente #vitadicoppia #amore ♬ suono originale - Massimiliano Mose

También hay espacio para la reflexión y los buenos consejos, de esos que solo puede dar una pareja que lleva compartiendo con felicidad toda una vida: "Un consejo para las parejas jóvenes: que tengan paciencia y que no se vuelvan locos con el primer bache".

Una pareja en la que no falta el sentido del humor y una gran dosis de compromiso, una evidencia de que el amor duradero también puede existir y resistir el paso del tiempo. Todo ello, en una época actual en la que las relaciones a menudo se viven con prisas y en la que el número de divorcios y separaciones no deja de aumentar en los últimos años en España.