Una limpiadora, sobre trabajar embarazada: "Si quisiera me doy de baja y me voy a casa, cobrando la paga"

Seguir trabajando durante el embarazo no es algo raro, pero sí una decisión que genera mucho debate.

Y es que muchas mujeres optan por continuar con su rutina laboral hasta las últimas semanas de gestación, ya sea por necesidad económica, por compromiso o, simplemente, porque se sienten bien física y emocionalmente.

En España, las leyes permiten que una mujer embarazada pida la baja laboral si su trabajo implica un esfuerzo o riesgo para su salud o la del bebé. Sin embargo, no todas quieren hacerlo, y algunas prefieren mantenerse activas mientras puedan.

Ese es el caso de Dari Vasquez, una argentina que trabaja en España como empleada del hogar, y que tal y como reconoce en su perfil de Tiktok (@darivasquez22), está feliz de tener la vida que tiene.

Conocida en TikTok por contar su experiencia y su forma de vivir el embarazo mientras seguía limpiando casas por horas, Dari explicó que estaba de ocho meses y que seguía trabajando porque se sentía bien.

"Si estoy trabajando, de 8 meses embarazada, es porque me gusta trabajar y porque mi bebé y yo nos encontramos bien de salud", confesaba con naturalidad en uno de sus vídeos.

Asimismo, aclaró que su decisión no tiene que ver con la falta de derechos laborales, ya que según detalla, "tengo mis papeles en regla y tengo un contrato de trabajo".

En esta línea, manifiesta que "si quisiera me doy de baja y estuviera en casa sin hacer nada y cobrando siempre mi paga. Pero no quiero estar en casa porque siento que me duele todo y me enfermo y me entra la depresión", explicó con total sinceridad.

No obstante, al igual que en todos los trabajos, su rutina incluye descanso los fines de semana: "Mis días de descanso son sábados y domingos".

Y es que, a pesar del cansancio y el peso del embarazo, Dari asegura que mantenerse ocupada es realmente lo que le hace estar bien, tanto física como mentalmente.