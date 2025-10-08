María Esclapez, sobre superar el duelo en la pareja: "Sientes culpa por querer marcharte aunque aún no lo hayas hecho"

Superar el final de una relación no siempre empieza cuando se dice adiós. Y es que a veces, el duelo comienza mucho antes, cuando uno se da cuenta de que algo dentro ya ha cambiado.

Así lo explica la psicóloga y escritora María Esclapez, quien detalla este proceso emocional que muchos viven en silencio, incluso sin haber roto todavía con su pareja.

"Ya no haces planes a futuro con esa persona. O los haces por inercia, sin ilusión. Todo lo que antes te hacía pensar en un futuro en común, ahora te da pereza", señala Esclapez, marcándolo como uno de los primeros signos de que la relación se está apagando poco a poco.

En su perfil de Instagram, la autora explica que el duelo amoroso puede empezar mientras la relación aún sigue en pie. "Te sientes solo, incluso acompañado. Estás con esa persona pero te sientes desconectado emocionalmente, como si no estuvieras realmente ahí", comenta.

Una desconexión emocional que se convierte en una de las señales más claras de que el vínculo se está debilitando.

En ese proceso, aparecen pensamientos que antes ni siquiera te hubieses planteado. "Te sorprendes imaginando tu vida sin tu pareja. Y no es un pensamiento que te aterre, sino que incluso a veces te da paz", explica en el reels.

Y no, no se tiene que tratar de falta de cariño, sino de un cambio interno, de un cansancio emocional que muchas veces cuesta aceptar.

Esclapez describe esa etapa como un modo automático en el que las emociones se apagan: "Estás pero con el piloto automático puesto. Lo que antes te dolía, ahora te resbala. Lo que antes te preocupaba, ahora te da igual".

En ese punto, compartir el día a día se vuelve una carga, "te cuesta compartir cosas con esa persona, ya no te nace contarle de tu día, tus pensamientos o tus preocupaciones".

Sin embargo, lo que más duele, según la psicóloga, es la culpa. "Sientes culpa por querer marcharte aunque aún no lo hayas hecho. Estás en la etapa de negociación interna". Es el momento de los "¿y si?", de las dudas y de las lágrimas sin motivo aparente.

Y es que aunque "aún no hay ruptura, el duelo es real y ya estás empezando a despedirte", concluye Esclapez. Por lo que reconocerlo no significa rendirse, sino aceptar que el amor, a veces, también se despide en silencio.