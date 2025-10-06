Una joven española de 28 años no se corta sobre su experiencia en Tinder: "No sabía cómo salir de ahí"

Una joven de 28 años y una pareja generada por IA. TikTok/Gemini

Las aplicaciones son una de las formas más usadas en la actualidad para encontrar pareja. Según un informe de EAE Business School, los grupos de edad más activos en estas apps son los de 28 a 43 años.

De entre todas las apps, Tinder es la más utilizada en el mundo y en España. Y a veces puede conducir a situaciones sorprendentes y hasta surrealistas.

Es el caso de Teresa, una sevillana de 28 años que cuenta en TikTok @teresa_rios1997 cómo fue su peor experiencia con la famosa aplicación.

Teresa quedó con él y creía haber encontrado "el amor verdadero" con el chico. "Yo lo veía como una persona, estaba encantada con él".

Sin embargo, todo cambió de repente: "El chaval empieza a contarme una anécdota y me viene un tufo. O sea, le cantaba el pozo, pero no le cantaba un poquito..."

La chica se sentó al otro lado del sofá y reconoce su frustración, "Era perfecto, de verdad, pero le falló eso y ya no me sentía cómoda", explica. "No sabía cómo salir de esa situación", añade.

Entonces surgió el plan de escape. Teresa le pidió a una amiga que le llamase fingiendo ser su madre. "'Es que mi hija de 2 años se ha puesto malita con 40 de fiebre", le dijo a su cita tras colgar.

Teresa buscaba espantarle, así que fue más allá: "Tiene dos añitos, fue un error, pero bueno, ya está todo en proceso de divorcio. No puedo criarlo porque no estoy trabajando".

Esta 'huida' le hizo darse cuenta del poder de esa táctica. "El comodín de los niños me va a sacar de muchísimos apuros con los que no me gusten", zanja.